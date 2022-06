Les meilleurs films et émissions de télévision à venir sur Disney+

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney+ est allé de mieux en mieux depuis son lancement en 2019.

Il y a toutes les émissions de télévision et les films Marvel et Star Wars, Pixar et, bien sûr, la production propre de Disney. Ensuite, au Royaume-Uni et dans d'autres endroits en dehors de l'Amérique du Nord, il y a le contenu Star extra, avec des séries télévisées et des films pour un public plus âgé.

En fait, il y a tant de choses sur la plate-forme et à venir, que devriez-vous souhaiter ? Voici un aperçu des nouvelles émissions et des nouveaux films à venir sur Disney+ à ne pas manquer.

Disney+ propose une multitude de séries télévisées, de documentaires et de films à regarder en streaming sur pratiquement tous les appareils.

Vous pouvez vous abonner soit par des paiements mensuels soit, pour économiser un ou deux centimes à long terme, par un abonnement annuel.

Il n'y a pas de niveaux de qualité dans Disney+, l'abonnement unique vous donne accès à la télévision et aux films jusqu'en 4K HDR / Dolby Vision et Dolby Atmos.

Date de sortie : 8 juin 2022

La première super-héroïne musulmane de Marvel à avoir sa propre série de bandes dessinées fait maintenant le saut à la télévision. Destinée davantage à un public adolescent que la plupart des productions de Marvel Studios, elle comblera néanmoins les lacunes entre les films à succès. On espère beaucoup de Ms. Marvel / Kamala Kahn(Iman Vellani), c'est certain.

Lire la suite :Ms Marvel sur Disney+ : Date de sortie, bande-annonce et tout ce que nous savons jusqu'à présent.

Date de sortie : 17 août 2022

Avec Tatiana Maslany dans le rôle de la She-Hulk éponyme et de son alter-ego Jennifer Walters, cette nouvelle série des Marvel Studios promet d'être un peu plus légère dans le ton que beaucoup d'autres séries déjà disponibles. Rien que dans la bande-annonce, les gags ne manquent pas. Mark Ruffalo reprend son rôle de Hulk (le cousin de Walters) et Tim Roth revient chez Marvel dans le rôle d'Emil Ronsky / Abomination.

En savoir plus :She-Hulk Attorney at Law sur Disney+ : Date de sortie, bande-annonce et ce que nous savons jusqu'à présent.

Date de sortie : 31 août 2022

Préquelle de Rogue One : A Star Wars Story, Andor se concentre sur ce qui pousse Cassian Andor (Diego Luna) à rejoindre la Rébellion et à s'attaquer à l'Empire.

Lire la suite : Andor sur Disney+ : Date de sortie, intrigue, casting et détails de la série préquelle de Rogue One.

Date de sortie : 8 septembre 2022

Pinocchio, un autre des remakes en prises de vue réelles de Disney, fera ses débuts sur la plate-forme dans le cadre de la deuxième édition annuelle de la Journée Disney+. Le film est réalisé par Robert Zemeckis, de Retour vers le futur et Forrest Gump, et met en vedette Tom Hanks et Benjamin Evan Ainsworth.

Lire la suite:Qu'est-ce que la Journée Disney+, quand a-t-elle lieu et à quoi devez-vous vous attendre ?

Date de sortie : 30 novembre 2022

Warwick Davis reprend le rôle qu'il a joué dans le film du même nom en 1988. Sous les traits de Davis, Willow a maintenant grandi et doit à nouveau se lancer dans une aventure fantastique épique pour combattre le mal.

Date de sortie : TBC 2023

Cette série dérivée d'Hawkeye verra le retour d'Alaqua Cox dans le rôle de l'anti-héroïne Echo, qui a peur de l'audience. On ne sait pas encore grand-chose de l'intrigue ou de la façon dont elle va s'y prendre, mais nous sommes ravis que le personnage soit exploré davantage dans sa propre série.

Lire la suite : La série Echo de Marvel sur Disney+ : Tout ce que nous savons jusqu'à présent.

Date de sortie : TBC

Bien que cela ne soit pas confirmé pour le moment, il est fortement suggéré que Marvel Studios et Disney+ vont réaliser une quatrième saison de Daredevil, maintenant que le service de streaming accueille les anciens originaux de Netflix. Charlie Cox serait de retour dans le rôle de Matt Murdock / Daredevil, bien qu'il soit possible qu'il soit un peu plus modéré, les trois premières saisons étant classées 18.

Lire la suite :Saison 4 de Daredevil : ce que nous savons pour l'instant.

