(Pocket-lint) - Disney sera ravi de l'accueil réservé à sa série télévisée Obi-Wan Kenobi qui vient de démarrer sur Disney+ et les fans seront également ravis qu'une autre série télévisée Star Wars ait été confirmée.

Skeleton Crew se déroulera après la chute de l'Empire dans Le Retour du Jedi, tout comme The Mandalorian et The Book of Boba Fett, et mettra en vedette Jude Law.

Ce dernier s'est récemment illustré sur grand écran dans le rôle du directeur de Poudlard dans Les animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, et il est apparu dans une autre grande série cinématographique de Disney dans le rôle de Yon-Rogg dans Captain Marvel. Law tiendra le rôle principal dans la série à venir. Cependant, peu de détails sur l'intrigue ont été révélés pour l'instant, et nous ne savons pas non plus quel personnage il incarnera.

Skeleton Crew sera créé par l'équipe derrière Spider-Man : Homecoming, le réalisateur Jon Watts et le scénariste Chris Ford.

Selon Variety, le casting de quatre enfants d'environ 11 ans est en cours et le film a été décrit au sein de Lucasfilm comme un conte de Spielberg sur le passage à l'âge adulte dans les années 1980. Les Goonies de Star Wars, quelqu'un ?

Le scénariste et créateur de The Mandalorian, Jon Favreau, sera producteur exécutif.

Une nouvelle bande-annonce d'Andor, une autre série qui sera diffusée sur Disney+ en août, a également été présentée lors de la convention Star Wars Celebration.

Écrit par Rik Henderson.