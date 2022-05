Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Marvel Studios et Disney+ ont fait des merveilles en matière d'adaptations sur le petit écran des héros des comics Marvel.

WandaVision, Moon Knight, Hawkeye, Loki, et Le Faucon et le Soldat de l'hiver ont tous été acclamés, et on espère que les séries à venir telles que Ms. Marvel et She-Hulk : Attorney at Law seront également bien accueillies.

Voici ce que nous savons jusqu'à présent sur cette dernière - les débuts de Jennifer Walters / She-Hulk dans le MCU.

She-Hulk : Attorney at Law sera disponible à la télévision à partir du mercredi 17 août 2022.

Comme toutes les séries télévisées Marvel, She-Hulk : Attorney at Law sera exclusive à Disney+.

squirrel_widget_187869

Il y aura neuf épisodes dans la saison 1 de She-Hulk.

Cela correspond au nombre d'épisodes de WandaVision, bien que la plupart des autres séries télévisées Marvel ne comportent que six épisodes.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous, She-Hulk : Attorney at Law ne se prend pas trop au sérieux. Comme dans les comics de la fin des années 80/début des années 90, Jennier Walters/She-Hulk est un peu moins po-face que beaucoup d'autres super-héros.

La série traitera en partie de son origine - sa transformation initiale en She-Hulk et sa décision ultérieure de rester dans cette forme, même lorsqu'elle représente des clients en tant qu'avocate.

Ce que nous ne savons pas encore, c'est si la série présentera la même histoire d'origine que les bandes dessinées, dans laquelle Walters acquiert ses capacités après une transfusion sanguine de son cousin, Bruce Banner. Il est dans la série, donc peut-être. Une surprise majeure est que l'Emil Ronsky / Abomination de Tim Roth est également présent. Il est apparu pour la première fois dans The Incredible Hulk avec Ed Norton dans le rôle de Banner / The Hulk.

La série met en vedette Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters / She-Hulk. Mark Ruffalo reprend son rôle de Bruce Banner / The Hulk, tandis que Tim Roth reprend le rôle méchant qu'il jouait dans The Incredible Hulk, Emil Ronsky / Abomination.

Benedict Wong joue le rôle de Wong : Le Sorcier Suprême des films Doctor Strange.

Tous les épisodes seront réalisés par Kat Coiro, qui a également dirigé des épisodes de Modern Family et Single Parents par le passé.

Pour être honnête, il y a une montagne de films et d'émissions à regarder si vous voulez vraiment vous assurer que vous êtes totalement au courant de l'univers cinématographique Marvel avant de vous lancer dans She-Hulk. Vous pouvez consulter notre liste pratique de films à regarder dans le MCU ici même.

Cependant, si vous n'avez pas tout le temps du monde, ceux que nous recommandons pleinement comme essentiels sont L'Incroyable Hulk, et les films Avengers : Marvel's The Avengers, Avengers : Age of Ultron, Avengers : Infinity War, et Avengers : End Game. En fait, tous les films du MCU contenant Hulk.

À noter que le film Hulk d'Ang Lee (2008) n'est pas considéré comme faisant partie de la chronologie.

Marvel Entertainment a diffusé la première bande-annonce officielle de She-Hulk : Attorney at Law à la mi-mai. Vous pouvez la regarder ci-dessous.

Écrit par Rik Henderson.