Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La première bande-annonce complète de Thor : Amour et Tonnerre est enfin disponible. Vous pouvez la regarder ci-dessus. Elle donne un aperçu complet des, hum, atouts de Thor.

Chris Hemsworth est de retour dans le rôle du héros titulaire, aux côtés de Christian Bale, alias Gorr, le boucher des dieux, qui "cherche l'extinction des dieux".

La bande-annonce de deux minutes offre également aux spectateurs une femme Thor. Oui, Jane Foster (Natalie Portman) brandit Mjolnir. On ne sait toujours pas ce que Jane a fait pendant ces huit ans, sept mois et six jours. Mais, vraisemblablement, nous en apprendrons plus à ce sujet dans le film. La bande-annonce contient également des images de Valkyrie (Tessa Thompson) et des flashs des Gardiens de la Galaxie.

Zeus (Russell Crowe) fait même une apparition - il donne une pichenette trop forte à Thor, ce qui fait s'envoler ses vêtements, l'exposant littéralement à la cour.

Taika Waititi est revenu de Thor : Ragnarok pour réaliser ce quatrième volet de la franchise Thor au sein du Marvel Cinematic Universe.

Le film sortira en salles aux États-Unis le 8 juillet 2022. Il sera disponible sur le service de streaming Disney+ plus tard, probablement après la fenêtre de 45 jours pour les cinémas.

Écrit par Maggie Tillman.