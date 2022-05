Saison 4 de Daredevil : ce que nous savons pour l'instant.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Daredevil va revenir sur nos écrans de télévision. Disney+ aurait donné son feu vert à une nouvelle saison, quatre ans après la dernière.

La série avait été initialement annulée lorsque le contrat entre Marvel Studios et Netflix a expiré, et le personnage et la série se sont retrouvés dans les limbes.

Cependant, Disney+ a adopté la série produite par Netflix, ainsi que les autres séries de la famille Hells Kitchen (Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders), et devrait produire de nouveaux épisodes à l'avenir.

Voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu'à présent.

La série en est apparemment à un stade très précoce de production, les scénaristes venant tout juste d'être employés par Marvel Studios et Disney, il n'y a donc aucune probabilité qu'elle apparaisse en 2022. Même 2023 n'est qu'une hypothèse.

Compte tenu de la quantité de travail sur le tournage et les effets spéciaux, il est beaucoup plus probable qu'elle arrive sur Disney+ en 2024.

Disney, propriétaire de Marvel, a rendu les trois saisons précédentes de Daredevil disponibles exclusivement sur Disney+ (bien qu'elles soient originaires de Netflix). Il n'y a aucune raison de penser que la saison 4 de Daredevil sera différente.

squirrel_widget_187869

Certains pensent que, même si Charlie Cox devrait reprendre son rôle de Daredevil / Matt Murdock, le ton de la série pourrait être plus familial. Il se pourrait donc que la nouvelle saison soit plus "Hawekeye" que l'original Netflix.

Il est donc difficile de prévoir le nombre d'épisodes. Si Disney+ suit la même voie que les saisons 1 à 3, la saison 4 comptera 13 épisodes.

Cependant, les premières saisons de Hawkeye, Moon Knight, The Falcon and The Winter Soldier, et Loki contenaient chacune six épisodes. Seul WandaVision a brisé ce schéma avec ses neuf épisodes. Il est donc peut-être préférable de s'attendre à six épisodes dans la nouvelle série Daredevil.

Nous ne savons pas encore grand-chose de la saison 4 de Daredevil.

Variety rapporte que les scénaristes ont été choisis : Matt Corman et Chris Ord ont été engagés pour écrire le scénario et assurer la production exécutive. Le duo a déjà travaillé ensemble sur d'autres projets, dont Covert Affaitrs pour USA Network.

Les spéculations précédentes suggéraient que Disney souhaitait atténuer la nature mature des séries originales, afin de rendre la nouvelle série plus conforme aux autres séries télévisées du MCU, telles que Hawkeye et Moon Knight. Cette hypothèse n'est toutefois pas confirmée à l'heure actuelle.

Il n'est pas non plus confirmé si Charlie Cox sera de retour dans le rôle principal, bien que son apparition en tant que Matt Murdock dans Spider-Man : No Way Home suggère que ce sera le cas.

Un autre acteur qui a récemment repris son rôle dans la série originale Daredevil est Vincent D'Onofrio, qui a fait une apparition en tant que Wilson Fisk / Kingpin dans Hawkeye. Cependant, son sort n'est pas connu à 100 %, car un coup de feu hors champ a été entendu après sa rencontre avec Echo.

Echo elle-même a manifestement survécu à cette rencontre, puisque ce personnage a également droit à une série dérivée sur Disney+.

Attention, spoilers à venir !

Si vous n'avez pas encore regardé les trois saisons originales de Daredevil sur Netflix, vous devriez commencer à les rattraper dès maintenant. Et, pour vous faciliter la tâche, tout a été transféré sur Disney+.

Tout comme les séries dérivées, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders et The Punisher. Elles ont toutes leurs mérites et leurs intrigues s'entremêlent légèrement (The Defenders est en fait une super-équipe regroupant tous les héros de Hells Kitchen), mais il faut noter qu'elles sont beaucoup plus matures que la plupart des films et séries télévisées Marvel. Daredevil, Iron Fist et The Punisher sont classés 18+, par exemple.

Nous vous suggérons également de regarder Hawkeye, qui se déroule également à New York et met en scène Kingpin, l'ennemi juré de Daredevil.

Spider-Man : No Way Home est également un film essentiel, avec Matt Murdock qui apparaît dans le rôle de l'avocat de Peter Parker dans un bref caméo.

Vous pouvez consulter notre guide pratique sur l'ensemble du Marvel Cinematic Universe ici, y compris le meilleur ordre dans lequel regarder les films et les séries.

Écrit par Rik Henderson.