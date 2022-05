Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Charlie Cox pourrait reprendre son rôle de Daredevil dans une quatrième saison de la série, selon un nouveau rapport.

Disney a récemment transféré la série originale de Netflix sur sa plateforme Disney+ et va maintenant produire de nouveaux épisodes qui seront diffusés en continu à l'avenir, dit-on.

Le retour de Cox dans le rôle de l'homme sans peur est très probable, étant donné qu'il s'est déjà glissé dans la peau de Matt Murdock pour un caméo dans Spider-Man : No Way Home, tandis que The Hollywood Reporter affirme que Matt Corman et Chris Ord vont écrire et assurer la production exécutive.

Le duo fait régulièrement équipe pour des projets, notamment sur Covert Affairs pour USA Network.

Le retour de Daredevil fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps, tout comme un éventuel reboot de Jessica Jones. Il a été dit dans le passé que la nature plus mature des originaux Netflix pourrait être un peu atténuée pour convenir à un public Disney+ plus large.

Marvel a déjà fait revenir un autre personnage récemment, le Wilson Fisk (Kingpin) de Vincent D'Onofrio dans Hawkeye.

Cependant, étant donné la fin de cette série (et la survie d'Echo, qui jouera dans son propre spin-off), on ne sait pas s'il reviendra (ou pourra revenir) pour affronter Matt Murdock une fois de plus.

Écrit par Rik Henderson.