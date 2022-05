Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Marvel aurait presque terminé le tournage de Guardians of the Galaxy Vol 3 en vue de sa sortie en 2023.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain film de Marvel, y compris qui pourrait revenir pour reprendre son rôle, la date de sortie actuelle, et plus encore. Les détails sont certes encore rares, aucune bande-annonce n'étant même encore disponible. Mais Pocket-lint mettra à jour ce guide avec les dernières rumeurs et informations sur Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 dès qu'elles feront surface.

Le réalisateur James Gunn a annoncé que le tournage avait commencé en novembre 2021 et a même taquiné les fans avec une photo de réunion du casting :

Vous pourrez toutefois voir les Gardiens à l'écran avant le troisième volet, puisqu'ils apparaîtront dans Thor : Amour et Tonnerre, dont la première est prévue dans les salles de cinéma en juillet 2022.

Gunn a également confirmé que les Gardiens de la Galaxie Vol 3 se déroulera après le nouveau film Thor. À part cela, les détails de l'intrigue du troisième film ne sont pas encore connus. Gunn a seulement promis qu'il servirait de"conclusion épique" à l'histoire qu'il a commencée dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014. Nous pensons qu'après Endgame, Guardians of the Galaxy Vol 3 se concentrera sur la recherche de Gamora. Gunn a annoncé que le troisième film est"assez lourd en fait". Il a déclaré : "C'est une histoire plus lourde, donc c'est un processus émotionnel à traverser".

Karen Gillan a déclaré qu'elle a lu le script avec Pom Klementieff et qu'ils étaient pleins de larmes. "C'est brillant et c'est émotionnel et c'est drôle et c'est toutes ces choses que vous voulez", a-t-elle déclaré à Collider.

Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 sortira le 5 mai 2023.

On peut supposer que Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 sortira d'abord dans les salles de cinéma, puis en streaming sur Disney+, où vous pourrez également regarder l'ensemble du Marvel Cinematic Universe.

Jusqu'à présent, vous pouvez vous attendre à ce que les personnages suivants soient de retour :

Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord

Dave Bautista : Drax

Karen Gillan : Nébuleuse

Bradley Cooper : Rocket

Vin Diesel : Groot

Pom Klementieff : Mante

Zoe Saldana : Gamora

Sylvester Stallone : Stakar

Will Poulter : Adam Warlock

Chukwudi Iwuji : TBA

Il n'y a pas encore de bande-annonce. Pocket-lint intégrera les bandes-annonces, teasers, featurettes et séquences en coulisses ici dès qu'ils seront disponibles.

Afin d'aborder les Gardiens de la Galaxie Vol 3 dans les cinémas en étant parfaitement préparé, regardez au moins les deux films précédents sur Disney+. Ce service coûte 7,99 dollars par mois aux États-Unis.

Si vous pensez vouloir en savoir plus sur le MCU, suivez notre guide sur chaque film et émission de télévision Marvel dans l'ordre chronologique.

