Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - The Handmaid's Tale reviendra officiellement pour une cinquième saison, et il pourrait s'agir du dernier volet de la série, selon Hulu. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison, y compris quand elle devrait arriver, qui pourrait revenir pour reprendre son rôle, et plus encore. Il n'y a pas encore de bande-annonce, et les détails sont certes minces, mais Pocket-lint mettra à jour ce guide avec les dernières informations.

Il y a des spoilers ci-dessous.

La saison 5 fera suite au meurtre du commandant Fred Waterford (Joseph Fiennes ) par June dans le final de la saison 4 et à sa vie au Canada. Cela dit, si June s'est échappée de Gilead à la fin de la dernière saison, d'autres personnes tentent encore de quitter le pays totalitaire et pourraient devenir un point central de la narration.

Il semble qu'une nouvelle servante adolescente, Esther Keyes (McKenna Grace), pourrait avoir un rôle important. L'actrice l'a laissé entendre au Hollywood Reporter: "J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule June. Mais il y a toute la rébellion et il y a toutes ces autres filles. Donc, il y a une June et je suppose qu'il y a aussi une Esther ! Nous verrons ce qu'elle fera dans la prochaine saison", dit Grace. "Je n'en ai aucune idée, mais j'ai de l'espoir.... Je pense qu'elle [Esther] peut définitivement faire partie de cette rébellion et de la nouvelle génération de Servantes. Elle va faire sensation".

La saison 5 pourrait être la saison finale. Un cadre de Hulu a laissé entendre à Deadline que des discussions étaient en cours sur la façon de mettre fin à la série dystopique. "Le succès de The Handmaid's Tale reste primordial pour nous", a déclaré Jordan Hellman, responsable des originaux de Hulu. Cela dit, ce qui est aussi le plus important pour nous, c'est que nous clôturions cette série d'une manière créative et organique. Nous sommes donc en communication constante, littéralement en ce moment même, avec Bruce [Miller], Lizzie [Moss] et Warren [Littlefield], pour discuter de la meilleure façon de terminer The Handmaid's Tale...".

"Nous n'avons pas atterri sur une réponse... J'imagine que nous allons pouvoir répondre à cette question dans les mois à venir", a-t-il déclaré.

La cinquième saison de The Handmaid's Tale devrait sortir fin 2022. Le tournage de la nouvelle saison aurait commencé en février 2022 et devrait se terminer en juillet 2022.

The Handmaid's Tale sera de retour sur Hulu. Comme les quatre premières saisons, vous pourrez regarder la cinquième saison sur le service de streaming vidéo appartenant à Disney.

Rien n'a été confirmé. Si tous les membres du casting central reviennent, alors attendez-vous à ce qui suit :

Elisabeth Moss dans le rôle de June Osbourne

Yvonne Strahovski : Serena Joy Waterford

Alexis Bledel : Dr Emily Malek

Madeline Brewer : Janine Lindo

Ann Dowd : Tante Lydia Clements

OT Fagbenle : Luke Bankole

Max Minghella : Commandant Nick Blaine

Samira Wiley : Moira Strand

Amanda Brugel : Rita Blue

Bradley Whitford : Commandant Joseph Lawrence

Sam Jaeger : Mark Tuello

McKenna Grace : Esther Keyes

Zawe Ashton : Oona, la petite amie de Moira

Clea DuVall : Sylvia, la femme d'Emily

Charlie Zeltzer : Oliver, leur fils

Max Minghella : Commandant Nick Blaine Sophie Giraud

Christine Klo aurait été choisie pour incarner un nouveau personnage nommé Lily dans la nouvelle saison. Selon Deadline, Lily est "une réfugiée de Gilead qui est maintenant un leader du mouvement de résistance basé au Canada". Lily "entrera dans l'histoire comme un leader de la résistance qui n'est pas étranger aux situations périlleuses. Elle a été décrite comme une ancienne Martha.

Il n'y a pas de bandes-annonces pour la saison 5 de The Handmaid's Tale, mais nous les ajouterons à ce guide dès qu'elles seront disponibles. Nous intégrerons également des teasers, des featurettes et d'autres clips intéressants.

Pour être vraiment prêt pour la saison 5 de The Handmaid's Tale, vous devez regarder les saisons 1 à 4. Désolé, vous ne pouvez pas les sauter et être capable de comprendre et d'apprécier la nouvelle saison. Vous pouvez regarder les quatre premières saisons sur Hulu aux États-Unis. L'abonnement commence à 6,99 $ par mois et peut être annulé à tout moment.

Vous pouvez également acheter les saisons sur Amazon :

squirrel_widget_12852513

Vous pouvez également louer The Handmaid's Tale sur Amazon Prime Video:

Quel est le meilleur appareil de streaming pour votre télévision ? Notre meilleure recommandation est l'Amazon Fire TV Stick 4K Max. Le Google Chromecast avec Google TV, le Roku Express 4K, l'Apple TV 4K et l'Amazon Fire TV Stick sont également excellents.

Écrit par Maggie Tillman.