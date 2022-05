Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Marvel a diffusé une bande-annonce pour sa nouvelle série télévisée, She-Hulk : Attorney at Law. Et, si l'on en croit ce bref aperçu, le studio et Disney+ pourraient être sur le point de faire un nouveau carton.

Avec Moon Knight qui s'est récemment terminé avec des critiques élogieuses, et des films comme WandaVision, Loki et Hawkeye qui ont été adorés par les critiques et les fans, les Studios Marvel ne peuvent apparemment pas se tromper. Même Le Faucon et le Soldat de l'hiver ont apporté de l'action à grand spectacle sur le petit écran.

Nous aurons aussi bientôt droit à Ms. Marvel, avec la nouvelle série similaire qui débutera le 8 juin, et des détails sur le spin-off Hawkeye Echo commencent à apparaître. Maintenant, nous avons aussi She-Hulk à attendre avec impatience.

Elle sera diffusée le mercredi 17 août 2022 et mettra en scène Tatiana Maslany dans le rôle de l'avocate Jennifer Walters et de son alter ego She-Hulk.

Cousine de Bruce Banner (Hulk), Jennifer Walters acquiert des capacités similaires, devenant 1,80 m, verte et super forte en cas de danger. Nous ne savons pas encore si la série suivra les bandes dessinées, en ce sens que ses pouvoirs apparaissent après une transfusion sanguine de Banner ou s'il y aura une autre explication, mais le résultat final sera le même.

Ce qui la différencie de la plupart des super-héros, c'est qu'elle adopte sa nouvelle forme et, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, elle finit par passer plus de temps en tant que She-Hulk.

La série est également plus riche en gags que la plupart des séries Marvel, les bandes dessinées de la fin des années 80 et du début des années 90 présentant un Walters avec un sens de l'humour plus développé que la plupart des autres.

La série sera exclusive à Disney+ et mettra également en vedette Mark Ruffalo, qui reprend son rôle de Banner/Hulk, et Tim Roth, qui revient dans le rôle d'Emil Blonsky/Abomination, rôle qu'il a joué dans le film The Incredible Hulk en 2008.

Écrit par Rik Henderson.