(Pocket-lint) - Disney a développé un plan de publicité pour son service de streaming vidéo Disney+. Ce service devrait être lancé dans le courant de l'année et, à ce moment-là, il diffusera des publicités pendant environ quatre minutes pour les films ou les émissions qui durent une heure ou moins. Mais les publicités ne seront pas visibles par tous.

Selon Variety, The Wall Street Journal et TechCrunch, Disney prévoit de ne diffuser que des publicités destinées aux familles, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de publicités politiques ni de publicités pour l'alcool. Le studio a également déclaré que les enfants d'âge préscolaire et ceux qui utilisent des profils d'enfants pour regarder ne verront aucune publicité. Disney ne "ciblera" pas non plus les publicités sur des enfants en particulier.

Disney a déclaré qu'il ne diffusera pas non plus de publicités de ses concurrents. Si vous regardez Peacock, vous verrez des publicités Disney+ diffusées pendant les pauses sur ce service de streaming. En ce qui concerne Peacock, le service diffuse apparemment jusqu'à cinq minutes de publicité par heure de contenu, tandis que HBO Max diffuse quatre minutes de publicité par heure. Hulu, propriété de Disney, diffuse jusqu'à 12 publicités en une heure.

En mars, Disney a annoncé qu' il lancerait une option moins chère, avec publicité, aux États-Unis fin 2022. Le studio a précisé qu'elle serait éventuellement proposée dans d'autres pays. De nombreux autres services de streaming vidéo ont commencé à adopter des formules avec publicité ces dernières années, de HBO Max à Paramount Plus. Cela incite un plus grand nombre de personnes à s'inscrire, en particulier celles qui ne rechignent pas à économiser quelques dollars supplémentaires chaque mois en échange du visionnage de quelques publicités. Honnêtement, ce n'était qu'une question de temps avant que Disney ne commence à envisager des publicités.

Disney+ coûte actuellement 7,99 dollars par mois sans publicité. Vous pouvez en savoir plus sur le service de streaming vidéo en consultant le guide DIsney+ de Pocket-lint ici.

Écrit par Maggie Tillman.