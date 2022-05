Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Marvel a annoncé quand sa série dérivée de Hawkeye, Echo, arrivera sur Disney+. Les détails sur la série sont encore bien maigres pour le moment - avec seulement quelques informations sur le casting et une large fenêtre de date de sortie révélée jusqu'à présent. Il n'y a même pas encore de bande-annonce. Pocket-lint prévoit de mettre à jour ce guide avec les dernières rumeurs, confirmations et autres informations concernant Echo.

Après avoir fait ses débuts l'an dernier dans la série Hawkeye sur Disney+, Maya Lopez/Echo (incarnée par Alaqua Cox) va avoir droit à sa propre série. Il s'agira d'une histoire d'origine, qui suivra le personnage - qui jouait un chef de gang sourd dans Hawkeye - alors qu'"elle doit faire face à son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et comprendre la signification de la famille et de la communauté".

La série Echo a été annoncée l'année dernière dans le cadre d'un grand nombre de séries Marvel arrivant sur Disney+, comme Agatha : House of Harkness et Ironheart.

Date de sortie d'Echo : 2023

Marvel a confirmé qu'Echo sera disponible l'année prochaine. Il n'y a pas encore de calendrier précis, malheureusement.

Echo sortira sur Disney+. L'abonnement à ce service de streaming vidéo coûte 7,99 dollars par mois aux États-Unis. Vous pouvez en savoir plus sur Disney+ en consultant notre guide.

Marvel a révélé la première image d'Alaqua Cox de retour pour le rôle titulaire, que vous pouvez voir ci-dessus.

Echo mettra également en vedette Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene et Zahn McClarnon. Sydney Freeland et Catriona McKenzie seront les réalisateurs.

Il n'y a pas encore de bande-annonce pour Echo.

Écrit par Maggie Tillman.