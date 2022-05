Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La première suite d'Avatar de James Cameron sortira dans les salles de cinéma en décembre 2022 et, si l'on en croit la nouvelle bande-annonce, elle sera encore plus spectaculaire que l'original.

Avatar : La voie de l'eau réunit à nouveau Zoe Saldana et Sam Worthington dans le rôle de Neytiri et Jake. Cette fois, ils sont rejoints par leurs enfants et le film se concentre sur un nouveau combat qui affecte toute la famille Sully.

Sigourney Weaver et Stephen Lang reprennent également leurs rôles et le film sera une nouvelle fois diffusé en 3D.

Le film original a été crédité d'avoir donné le coup d'envoi de la révolution 3D lors de sa sortie en 2009, Cameron étant un fervent adepte du format. Cependant, si de nombreux films sont encore proposés en 3D dans les cinémas, les recettes sont minces par rapport à leurs équivalents en 2D et les fabricants de téléviseurs ont largement abandonné cette technologie dans les modèles récents.

Il est donc peu probable que Disney propose la version 3D sur les plateformes de divertissement à domicile, et certainement pas Disney+.

Ceci étant dit, cela pourrait rendre une visite au cinéma pour le voir encore plus spéciale, étant donné que ce pourrait être la seule fois de le faire dans le format prévu par le réalisateur.

Avatar : La voie de l'eau sortira le 16 décembre 2022 aux États-Unis.

Écrit par Rik Henderson.