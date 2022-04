Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Treize ans se sont écoulés depuis la sortie du premier film Avatar, et Disney vient d'annoncer le titre de la suite et la date de diffusion de la première bande-annonce. Pour vous aider à vous préparer au mieux à la sortie du film cette année, voici tout ce que nous savons à ce jour sur Avatar 2.

La suite d'Avatar ne s'appelle pas Avatar 2, même si c'est ainsi que beaucoup ont appelé le film pendant des années. Elle s'appelle officiellement Avatar : La voie de l'eau, a annoncé Disney au CinemaCon 2022.

L'intrigue de la suite d'Avatar de James Cameron est pour le moins vague, bien que nous sachions qu'il s'agira en gros d'humains tentant d'extraire un métal rare, l'unobtanium, de la planète Pandora.

Si vous ne vous souvenez pas de l'Avatar original, la suite mettra toujours en vedette Sam Worthington dans le rôle de Jake Sully, un ancien Marine qui prend le rôle d'un Avatar, ce qui lui permet d'être dans le corps d'un des autochtones Na'vi. Sully est un espion de la Terre parmi les Na'vi sur Pandora, mais il tombe amoureux de l'une d'entre elles, Neytiri, jouée par Zoë Saldana, et il doit finalement aller contre son propre peuple.

Sully et Neytiri sont tous deux prêts à revenir pour la prochaine installation de la franchise.

Voici le synopsis officiel d'Avatar : La voie de l'eau :

"Se déroulant plus de dix ans après les événements du premier film, Avatar : La voie de l'eau commence à raconter l'histoire de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les problèmes qui les suivent, les efforts qu'ils font pour se protéger mutuellement, les batailles qu'ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent."

Voici le logline officiel d'Avatar : La voie de l'eau :

"Jake Sully et Ney'tiri ont formé une famille et font tout pour rester ensemble. Cependant, ils doivent quitter leur foyer et explorer les régions de Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake doit mener une guerre difficile contre les humains."

Date de sortie en salle : 16 décembre 2022.

La suite d'Avatar, longtemps retardée, est actuellement prévue pour sortir aux États-Unis le 16 décembre 2022.

Le tournage préliminaire du film a commencé en 2017, et le tournage ne s'est pas terminé avant fin septembre 2020. Après cela, la sortie du film en salles a été reportée huit fois. Disney développe actuellement trois autres suites - Avatar 3, 4 et 5 - qui devraient sortir, respectivement, le 20 décembre 2024, le 18 décembre 2026 et le 22 décembre 2028 - si elles ne sont pas affectées par des retards.

Vient d'être annoncé au CinemaCon, Avatar : La voie de l'eau seulement dans les salles le 16 décembre 2022 pic.twitter.com/1K4giX7nNj- 20th Century Studios (@20thcentury) 27 avril 2022

Où : Attendez-vous à ce qu'il arrive sur Disney+ après sa sortie en salles.

Attendez-vous à ce qu'il arrive sur Disney+ après sa sortie en salles. Quand : Peut-être fin janvier 2023 ou début février 2023.

Au cours des deux dernières années, Disney a sorti une poignée de films sur Disney+ après la fin de leur fenêtre de sortie en salles exclusive de 45 jours minimum. Bien que le studio ne se soit pas officiellement engagé sur une date de sortie en streaming pour Avatar : The Way of Water, il semble probable qu'il ait au moins 45 jours d'exclusivité en salles, ce qui signifie qu'il pourrait arriver sur Disney+ d'ici février 2023.

Disney a promis que le premier trailer teaser arriverait en même temps que Doctor Strange dans le Multivers de la folie, dont la première est prévue le 6 mai 2022. Pocket-lint vous tiendra au courant dès qu'elle sera mise en ligne.

James Cameron a réalisé le premier Avatar et sa suite. Il a également écrit les personnages, mais il a été aidé par Josh Friedman, qui a écrit le scénario.

Le noyau dur du casting de l'Avatar original sera de retour, ainsi que quelques nouveaux venus. Voici quelques noms et leurs personnages qui ont été confirmés jusqu'à présent :

Sam Worthington - Jake Sully

- Jake Sully Zoe Saldana - princesse Na'vi Neytiri

princesse Na'vi Neytiri Stephen Lang - Colonel Miles Quaritch

- Colonel Miles Quaritch Sigourney Weaver - Tout nouveau personnage

- Tout nouveau personnage Kate Winslet - Ronal

- Ronal CCH Pounder - Mo'at

- Mo'at Matt Gerald - Caporal Lyle Wainfleet

Caporal Lyle Wainfleet Edie Falco - Général Ardmore.

Général Ardmore. Cliff Curtis - Tonowari

- Tonowari Jamie Flatters - Neteyam

Neteyam Britain Dalton - Lo'ak

- Lo'ak Trinity Bliss - Tuktirey

- Tuktirey Jack Champion - Miles Socorro, alias Spider

- Miles Socorro, alias Spider Oona Chaplin - Varang

- Varang Michelle Yeoh - Dr Karina Mogue

Dr Karina Mogue Jemaine Clement - Dr Ian Garvin

- Dr Ian Garvin Vin Diesel - Non annoncé

Pour ceux qui ne se souviennent plus très bien de ce qui s'est passé dans le premier Avatar de 2009, Disney remastérise le film et prévoit de le sortir en salles dans le monde entier le 23 septembre 2022. Vous pouvez également regarder le premier Avatar sur Disney+ dès maintenant. Quoi qu'il en soit, nous vous recommandons vivement de le regarder avant d'aller voir Avatar : La voie de l'eau au cinéma en décembre prochain. Ce sera une bonne remise à niveau.

Écrit par Maggie Tillman.