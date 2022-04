Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La phase quatre du Marvel Cinematic Universe est bien engagée et semble se concrétiser avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, alias Doctor Strange 2.

Cette suite reprendra diverses intrigues de plusieurs productions récentes de Marvel, notamment Loki, WandaVision, What If... ? et Spider-Man : No Way Home. Cela semble presque aussi important que Avengers : Endgame.

Pour vous aider à être aussi prêt que possible pour le film, voici tout ce que vous devez savoir sur Doctor Strange 2, y compris les bandes-annonces jusqu'à présent, les informations sur le casting, la date de sortie et les détails sur le streaming, et plus encore.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se déroule après les événements de WandaVision et de Spider-Man : No Way Home. Donc, vers 2023. Le film est aussi techniquement après Loki, mais cette série Disney+ se déroule dans une ligne temporelle alternative à la ligne temporelle principale du Marvel Cinematic Universe. (Vous ne comprenez pas ? Ne vous inquiétez pas. Consultez le guide complet de Pocket-lint sur la chronologie du MCU).

Voici le synopsis officiel de Marvel pour la suite :

"Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios, le MCU déverrouille le Multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l'inconnu avec le Docteur Strange qui, avec l'aide d'alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives dangereuses et hallucinantes du Multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux."

"Le Dr Strange lance un sort interdit qui ouvre un portail vers le multivers. Cependant, une menace émerge qui pourrait être trop importante pour que son équipe puisse la gérer."

Date de sortie en salles : 6 mai 2022

La sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness est actuellement prévue aux États-Unis et au Royaume-Uni le 6 mai 2022.

La suite devait initialement sortir le 7 mai 2021, mais elle a été repoussée en raison de la pandémie de COVID-19. Elle a d'abord été reportée au 5 novembre 2021, puis au 25 mars 2022, et enfin au 6 mai 2022.

Date de sortie Disney+ : probablement le 20 juin 2022

Au cours des deux dernières années, Disney a sorti une poignée de films sur Disney+ après la fin de leur fenêtre de sortie exclusive en salle de 45 jours minimum. Bien que le studio ne se soit pas officiellement engagé sur une date de sortie en streaming pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il semble probable qu'il dispose d'une sortie exclusive en salles de 45 jours, ce qui signifie qu'il pourrait arriver sur Disney+ dès le 20 juin 2022.

Docteur Strange dans le Multivers de la Folie est réalisé par Sam Raimi. Le scénario du film a été écrit par Jade Bartlett et le scénariste de Loki, Michael Waldron. Danny Elfman a composé la musique, et le directeur de la photographie est John Mathieson. Il a notamment réalisé Gladiator, Logan et X-Men : First Class.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness met en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle du Docteur Stephen Strange, maître des arts mystiques et sorcier suprême de la Terre. Outre Cumberbatch, Doctor Strange la suite verra le retour de Benedict Wong, Rachel McAdams et Chiwetel Ejiofor, reprenant leurs rôles du Doctor Strange de 2016. En fait, attendez-vous à un énorme casting d'ensemble - comparable à n'importe quel film Avengers.

Benedict Cumberbatch jouera le rôle du Docteur Stephen Strange.

Benedict Wong jouera Wong, l'ami de confiance de Strange.

Rachel McAdams jouera le rôle du Dr Christine Palmer.

Elizabeth Olsen jouera Wanda Maximoff/The Scarlet Witch.

Xochitl Gomez fera ses débuts dans le MCU dans le rôle d'America Chavez.

Doctor Strange dans le Multivers de la Folie aura au moins un autre Avenger : Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff. Il a également été signalé que Tom Hiddleston pourrait apparaître, et étant donné le nombre important de liens avec Spider-Man : No Way Home attendus dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il est possible que Tom Holland, Tobey Maguire ou Andrew Garfield apparaissent dans le film.

Enfin, la bande-annonce du Super Bowl 2022 laissait entendre que Patrick Stewart pourrait jouer le rôle du professeur X dans le nouveau Doctor Strange. Ce serait la première fois qu'il incarne le personnage depuis le film Logan de 2017.

Deux bandes-annonces ont été publiées jusqu'à présent pour Doctor Strange dans le Multivers de la folie.

Le premier teaser - sorti en décembre 2021 - révèle le retour d'Elizabeth Olsen dans le rôle de la sorcière écarlate et du Docteur Strange maléfique de What If... ? La deuxième bande-annonce - sortie pendant le Super Bowl 2022 - nous a offert des images, notamment un plan de quelqu'un qui semble être Patrick Stewart reprenant son rôle du professeur Charles Xavier des films X-Men de la Fox.

Vous devriez vraiment regarder le Doctor Strange original, au minimum, avant d'aller voir sa suite. Si vous avez envie de regarder quelques films de plus mais que vous n'avez pas le temps de revoir tout le MCU, consultez notre guide ci-dessous :

Pour ceux d'entre vous qui souhaitent savoir comment et quand Doctor Strange in the Multiverse of Madness s'inscrit dans la chronologie complète du MCU, consultez ce guide :

Écrit par Maggie Tillman.