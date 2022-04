Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Depuis que Marvel Studios a annoncé pour la première fois Doctor Strange dans le multivers de la folie, c'est l'un des films les plus mystérieux de la phase quatre. La suite tant attendue de Doctor Strange de 2016 servira de point culminant à plusieurs intrigues de Marvel Cinematic Universe – tout comme le président du studio, Kevin Feige, l'a taquiné à plusieurs reprises au Comic-Con et à la D23 Expo.

Alors, avant la première du film aux États-Unis le 6 mai 2022, que devriez-vous regarder en préparation ? Plongeons-nous dans tous les films et émissions du MCU auxquels le nouveau film pourrait rappeler ou faire référence et pourquoi.

Age of Ultron présente Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff - qui jouera un rôle crucial dans le nouveau film Doctor Strange. Vous verrez le premier indice de ses pouvoirs de modification de la réalité alors qu'elle perd son frère.

Ce film voit l'acteur Benedict Cumberbatch faire ses débuts dans le MCU en tant que Docteur Strange, alias Stephen Vincent Strange, ce qui en fait un incontournable avant ses débuts en salles.

Le docteur Strange joue un rôle crucial dans la première bataille contre Thanos. Il utilise sa connaissance de l'avenir pour se rendre compte que la seule façon de vaincre Thanos pour de bon est de le laisser gagner... pour l'instant.

Fin du jeu marque la troisième apparition de Benedict Cumberbatch en tant que Docteur Strange, et il le voit participer à la bataille finale contre Thanos.

Épisodes 4 et 10 Présentez une variante du docteur Strange qui perd l'amour de sa vie au lieu de l'usage de ses mains, ce qui le conduit sur un chemin sombre. Il existe une version apparemment maléfique de Strange qui apparaît dans les bandes-annonces de Multiverse of Madness et qui pourrait être liée à ces épisodes. Quant au cinquième épisode de What If…, il nous présente une version zombifiée du MCU. Les fans émettent l'hypothèse que cet épisode pourrait être lié à une version apparemment zombifiée de Doctor Strange que nous voyons dans la nouvelle bande-annonce de Multiverse of Madness.

WandaVision voit Wanda Maximoff, fraîchement détachée, faire face au traumatisme d'avoir à tuer son petit ami Vision, pour le voir ressuscité et tué à nouveau. Plus tard, elle prend le contrôle d'une ville entière pour créer une réalité où elle pourra vivre heureuse pour toujours avec Vision. Mais Wanda n'est pas la méchante de sa propre histoire quand il s'avère que sa voisine, Agatha (Kathryn Hahn) est la sorcière méchante de Westview depuis le début.

Le Docteur Strange n'est plus le Sorcier Suprême. Son partenaire et ami, Wong (joué par Benedict Wong), détient ce titre depuis que Strange a été enlevé. Wong fait une apparition dans ce film - où on le voit travailler avec l'ancien méchant Abomination pendant un moment. Nous pourrions voir plus de ce partenariat dans le multivers de la folie.

Loki révèle la Time Variance Authority et ses efforts pour protéger la chronologie sacrée, qui est finalement détruite à la fin de la première saison, ouvrant la voie au multivers de la folie.

No Way Home voit Peter Parker de Tom Holland se rendre chez le docteur Strange dans le but d'empêcher le public de découvrir son identité secrète. Lorsque Strange accepte de l'aider en exécutant un sort de modification de la réalité, les conséquences ont des conséquences plus importantes que ce que Strange avait imaginé à l'origine.

Les bandes-annonces de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ont inclus un extrait de Patrick Stewart – exprimant vraisemblablement le professeur Charles Xavier, chef des X-Men. Il est difficile de dire quelle version de ce personnage apparaîtra dans le multivers de la folie, alors pourquoi ne pas commencer par le premier tour de Stewart jouant le personnage dans X-Men des années 2000 ?

Assurez-vous de consulter le guide Pocket-Lint de tous les films et émissions de Marvel Cinematic Universe à ce jour pour voir le meilleur ordre pour les regarder et comment ils s'intègrent tous dans une chronologie soignée :

Écrit par Maggie Tillman.