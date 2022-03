Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Full Monty reviendra, grâce à Disney.

Le studio a annoncé une adaptation en série limitée Disney + de la comédie britannique primée aux BAFTA The Full Monty – près de 25 ans après que le film a battu des records au box-office. Voici tout ce que vous devez savoir sur la série limitée en huit parties, y compris le casting, les bandes-annonces et les rumeurs.

Le film original, The Full Monty, se concentre sur Gaz (Robert Carlyle) qui apprend que sa femme veut le poursuivre en justice pour les paiements de pension alimentaire pour enfants manqués. Depuis qu'il a récemment perdu son emploi, lui et son ami Dave (Mark Addy) créent leur propre numéro de strip-tease masculin et recrutent finalement quatre autres hommes - qui sont tous prêts à devenir "le Full Monty" (c'est-à-dire complètement nus). Le retour sur petit écran suivra la distribution originale alors qu'ils naviguent dans la ville post-industrielle de Sheffield et dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'emploi en ruine. La série ouvrira une nouvelle voie où l'effort commun peut encore triompher de l'adversité.

"Nous sommes ravis de réunir à nouveau tous les Monty Men - maintenant avec un entourage chaotique d'enfants, de petits-enfants, d'animaux de compagnie et de cintres assortis - pour voir à quoi ressemble la vie à Sheffield 25 ans plus tard", a déclaré le créateur de la série, Simon Beaufoy, dans un communiqué de presse. Mais, quant à savoir s'il y aura un décapage dans la nouvelle série télévisée, Beaufoy et Disney n'ont pas encore confirmé.

Pas de date de sortie en mars 2022

Disney n'a pas confirmé la date de sortie de la série télévisée The Full Monty.

Le tournage a récemment commencé dans les villes britanniques de Sheffield et de Manchester, donc une date de sortie est encore loin.

La série télévisée Full Monty sera diffusée en première sur Disney + dans le monde, Star + en Amérique latine et Hulu aux États-Unis.

La série est créée, écrite et produite par Simon Beaufoy.

Il est co-commandé par Disney +, est développé par FX et Searchlight et sera produit par Little Island Productions. Il est produit par Uberto Pasolini, réalisé par Andrew Chaplin (Alma's Not Normal) et Catherine Morshead (No Offence), et co-écrit par Alice Nutter. Simon Lewis est le producteur de la série.

En plus de réunir le scénariste oscarisé de l'original Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire) et le producteur Uberto Pasolini (Nowhere Special), la série télévisée Full Monty verra le retour de la distribution originale :

Robert Carlyle (Trainspotting, Il était une fois) en tant que Gaz

Mark Addy (Game of Thrones, A Knight's Tale) dans le rôle de Dave

Lesley Sharp (Avant de mourir, Scott et Bailey) comme Jean

Hugo Speer (Britannia, Shadow and Bone) comme Guy

Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) en tant que cheval

Steve Huison (The Royle Family, The Navigators) comme Lomper

Wim Snape (The Beaker Girls, Gentleman Jack) dans le rôle de Nathan

Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) dans le rôle de Gerald.

Le spectacle présentera également les enfants et petits-enfants des personnages principaux.

Il n'y a pas encore de bandes-annonces pour la prochaine série télévisée. Pocket-Lint les intégrera ici une fois qu'ils seront disponibles.

Pour vous préparer à la nouvelle série télévisée, vous devriez vraiment regarder le film original, The Full Monty (1997), qui est disponible en streaming sur Disney Plus au Royaume-Uni et Amazon Prime Video aux États-Unis.

