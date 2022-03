The Mandalorian saison 3 : Tout ce que l'on sait jusqu'à présent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La troisième saison de The Mandalorian arrivera probablement d'ici la fin de l'année. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison – y compris les rumeurs de distribution et d'intrigue et quand et où vous pourrez la diffuser.

Date de sortie prévue : décembre 2022

TV Line a affirmé que la troisième saison de The Mandalorian sortira vers Noël.

Si Disney continue de diffuser des épisodes mercredi, la série pourrait être diffusée le 7 décembre, le 14 décembre, le 21 décembre ou le 28 décembre 2022.

Compte tenu des saisons un et deux de The Mandalorian créées sur Disney + , il est prudent de supposer que le service de streaming de Disney accueillera la saison trois.

Il n'y a pas encore de bandes-annonces pour la troisième saison de The Mandalorian. Pocket-Lint les intégrera ici une fois qu'ils seront disponibles.

Pedro Pascal reviendra en tant que Din Djarin (alias The Mandalorian) et Grogu (alias Baby Yoda) sera de retour à ses côtés. En fait, la réunion de Grogu avec Din sera probablement un élément majeur de l'intrigue.

Dans Le livre de Boba Fett, Baby Yoda a lutté entre devenir un Jedi ou rester avec Din, bien qu'il ait choisi ce dernier. Il sera donc intéressant de voir si Luke Skywalker continue d'avoir un rôle dans The Mandalorian. Quoi qu'il en soit, Moff Gideon est toujours le super-méchant de la série, l'acteur Giancarlo Esposito révélant à EW que Gideon jouera un rôle plus important dans la saison trois.

Carl Weathers est également de retour en tant que Greef Karga, un agent de la guilde des chasseurs de primes. Il a également confirmé qu'il dirigera à nouveau. Enfin, Katee Sackhoff reprendra son rôle de Bo-Katan dans la troisième saison. Ahsoka de Rosario Dawson pourrait également revenir, bien qu'elle ait un spin-off à venir, et son statut est inconnu après son apparition dans Le livre de Boba Fett.

Quant aux acteurs qui ne reviennent pas, Sasha Banks ne revient pas en tant que Koska Reeves. Cara Dune de Gina Carano non plus en raison de son activité sur les réseaux sociaux.

Dernier point mais non le moindre : nouveaux ajouts au casting. Selon The Hollywood Reporter , Christopher Lloyd - l'acteur de Retour vers le futur - est sur la feuille d'appel pour The Mandalorian. Les détails du personnage pour son rôle dans la saison trois n'ont pas été annoncés, mais il a été décrit comme "invité vedette".

Afin d'être prêt pour la troisième saison de The Mandalorian, vous devriez regarder les deux premières saisons de l'émission sur Disney +.

Si vous avez le temps, pensez à regarder l'émission dérivée de The Mandalorian : The Book of Boba Fett . Il est également disponible pour regarder sur Disney +.

Vous pouvez même passer au niveau supérieur et regarder toute la franchise Star Wars. Pocket-Lint a un guide détaillé qui détaille la chronologie de Star Wars et l'ordre correct pour regarder tous les films et émissions : Ordre Star Wars : Meilleur ordre pour regarder les films et émissions.

Écrit par Maggie Tillman.