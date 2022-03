Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La phase 4 de Marvel Cinematic Universe se poursuit avec une nouvelle émission télévisée Marvel Studios arrivant sur Disney + en juin.

Mme Marvel est un conte de passage à l'âge adulte qui se concentre sur Kamala Khan, une adolescente super fan de super-héros qui se trouve être elle-même devenue une elle-même - l'éponyme Mme Marvel. Il se concentre sur ses luttes pour équilibrer ses nouvelles capacités, sa vie scolaire et ses expériences familiales en tant qu'Américaine musulmane.

Si vous avez déjà joué au jeu vidéo Marvel's Avengers, vous en saurez un peu plus sur Mme Marvel, car c'est un personnage jouable majeur.

Cependant, voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle série télévisée Disney + .

Mme Marvel sera diffusée sur Disney+ le 8 juin 2022.

Comme toutes les autres séries télévisées de Marvel Studios, Mme Marvel sera exclusive à Disney +.

Il y aura six épisodes dans la saison 1 de Ms Marvel.

Kamala Khan n'est pas la première Mme Marvel – ce nom a été initialement pris par Carol Danvers dans les bandes dessinées, mais elle est maintenant connue sous le nom de Captain Marvel dans les livres et MCU. Il y a également eu deux autres Mme Marvels au fil des ans.

Khan a cependant pris le relais à partir de 2013, avec sa première série de bandes dessinées éponyme apparaissant par la suite un an plus tard. C'était un gros problème pour Marvel à l'époque, le personnage étant le premier musulman à avoir son propre titre.

Maintenant, Mme Marvel a sa propre série télévisée et elle s'avérera, espérons-le, aussi populaire et inspirante que les livres.

Il se déroule à Jersey City et, dès la première bande-annonce (ci-dessous), semble être plus personnel et intime que certains des films et séries de menaces mondiales que nous avons vus dans la franchise jusqu'à présent.

Il est toutefois prévu d'inclure Mme Marvel dans les futurs films et séries croisées MCU.

Kamala Khan est interprété par le nouveau venu Iman Vellani, avec Aramis Knight (Ender's Game) dans le rôle de Red Dagger.

Parmi les réalisateurs figurent Adil El Arbi et Bilall Fallah qui ont également co-réalisé le film Bad Boys for Life de Will Smith.

En tant que superfan de super-héros, il est probable que Khan fera référence aux exploits des Avengers et à de nombreux autres héros du MCU. Nous soupçonnons que le film le plus lié à cette série est Capitaine Marvel - après tout, c'est son héros préféré de tous.

Vous voudrez peut-être essayer cela au préalable, par conséquent. Comme tous les autres films Marvel, il est également disponible sur Disney +.

Une bande-annonce complète est disponible pour vous de regarder ci-dessous.

Écrit par Rik Henderson.