(Pocket-lint) - Que vous soyez fan des Kardashian ou non, il est difficile de leur échapper - d'autant plus maintenant que leur nouvelle émission, intitulée à juste titre The Kardashians, sort.

Si vous êtes intéressé à jeter un coup d'œil derrière le rideau et à vous connecter pour voir ce qu'est cette famille et pourquoi tout le monde est obsédé par eux (ou les déteste), alors mettez cette page en signet. Pocket-Lint a les détails de l'émission des Kardashian, y compris les intrigues, la date de sortie en streaming et les détails sur la façon de regarder.

Keeping Up With The Kardashians a connu une course réussie de 20 saisons, la série se terminant en 2021 après 14 ans. Trois mois seulement après que les Kardashian ont annoncé la fin de leur série de téléréalité, Disney a révélé qu'il avait signé un accord pluriannuel avec la famille de célébrités pour créer exclusivement du contenu pour Hulu. Le premier projet à arriver en conséquence directe de cet accord est The Kardashians. Les bandes-annonces révèlent que Kim, Kourtney, Khloe, Kylie, Kendall et, oui, momager Kris sont tous de retour pour la nouvelle série de téléréalité.

Les Kardashian semblent être un peu plus sérieux que la série originale souvent comique, qui montrerait les sœurs et leur mère se retrouvant dans des situations incroyables qui étaient assez clairement scénarisées. Kim Kardashian dit même aux téléspectateurs dans la bande-annonce de la nouvelle émission qu'elle est dans ce jeu depuis assez longtemps pour savoir que vous "devez être vous-même". Est-ce un indice que la nouvelle série nous montrera vraiment un aperçu des coulisses des Kardashian, sans moments scénarisés exagérés? Nous le saurons bien assez tôt.

La ligne de connexion officielle de la série se lit comme suit :

"La famille que vous connaissez et aimez est ici avec une toute nouvelle série, donnant un accès complet à leur vie. Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall et Kylie ramènent les caméras pour donner la vérité à leurs histoires. De des pressions intenses de la gestion d'entreprises d'un milliard de dollars aux joies hilarantes de la récréation et des abandons scolaires, cette série amène les téléspectateurs dans le giron avec une histoire d'une honnêteté fascinante sur l'amour et la vie sous les projecteurs."

Selon la première bande-annonce officielle de l'émission (ci-dessus), l'une des plus grandes histoires sera Kourtney et son fiancé Travis Barker confirmant qu'ils essaient d'avoir un bébé. De plus, nous verrons la réaction de la famille à la relation de Kim avec le comédien de Saturday Night Live Pete Davidson – y compris un aperçu de première main de la façon dont leur romance a commencé. On verra également Kim s'ouvrir sur la rupture de son mariage avec Kanye West : "Il m'a dit que ma carrière était terminée", a-t-elle dit à un moment donné. Khloe, Kylie, Kendall et Jenner font également de brèves apparitions.

Il semble que Tristan Thompson, Scott Disick et Rob Kardashian seront également présentés.

Date du premier épisode : 14 avril 2022

Les Kardashian seront lancés avec des épisodes hebdomadaires à partir du 14 avril 2022. De nouveaux épisodes seront diffusés jeudi.

Vous trouverez ci-dessous vos options de diffusion aux États-Unis et au Royaume-Uni.

L'émission Kardashians est exclusive à Hulu aux États-Unis. Le service de streaming appartenant à Disney commence à 6,99 $ par mois pour le plan financé par la publicité.

Au Royaume-Uni, vous pouvez diffuser l'émission The Kardashians sur Disney+ . Le service de streaming phare de Disney coûte 7,99 £ par mois dans le pays.

La première bande-annonce officielle est intégrée ci-dessus. Un teaser plus ancien est ci-dessous.

Quoi qu'il en soit, pour bien savoir qui est qui dans cette famille et être prêt pour la nouvelle émission, vous devriez regarder l'émission OG : Keeping Up With The Kardashians (ou, KUWTK en abrégé).

Écrit par Maggie Tillman.