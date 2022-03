Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney a publié la première bande-annonce de sa prochaine série Star Wars: Obi-Wan Kenobi à destination de Disney +.

La bande-annonce dure un peu moins de 2 minutes – ce qui est assez long pour un teaser – et donne un premier aperçu du retour très attendu d'Ewan McGregor. Obi-Wan Kenobi se déroule 10 ans après les événements de Star Wars : La Revanche des Sith - où le Maître Jedi s'est rendu sur la planète désolée de Tatooine pour se cacher de l'Empire et veiller sur un jeune Luke Skywalker.

En fait, dans la bande-annonce, on voit Obi-Wan s'occuper de Luke. "Le combat est terminé", dit Obi-Wan, faisant référence à la montée de l'Empire. "Nous avons perdu".

La bande-annonce confirme également qu'Obi-Wan quittera Tatooine dans la série. Nous voyons des chasseurs Jedi connus sous le nom d'inquisiteurs après Obi-Wan. Ils sont dirigés par le Grand Inquisiteur, un personnage de Star Wars Rebels joué en direct par Rupert Friend, tandis qu'un Inquisiteur nommé Reva (joué par Moses Ingram) est montré face à l'oncle de Luke, Owen Lars (joué par Joel Edgerton).

Non seulement McGregor reprend son rôle d'Obi-Wan, mais Hayden Christensen devrait revenir en tant que Dark Vador / Anakin Skywalker. La dernière fois que nous avons vu l'ancien apprenti d'Obi-Wan, il a été laissé brûler dans la lave après une bataille finale dans Revenge of the Sith. Ainsi, la nouvelle série Disney + Star Wars devrait présenter une incroyable revanche entre Obi-Wan et Vader.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi fera ses débuts sur Disney+ le 25 mai 2022.

Écrit par Maggie Tillman.