(Pocket-lint) - Immédiatement après l'annonce qu'une équipe d'explorateurs a - enfin - découvert les restes incroyablement bien conservés du navire de Sir Ernest Shackleton, Endurance, National Geographic a révélé qu'il diffuserait exclusivement le documentaire.

Dans le style classique de Nat Geo, l'équipe de tournage travaille avec les explorateurs depuis le début de l'expédition, et vous pourrez la regarder et la diffuser plus tard cette année.

Le documentaire fait partie de la série Explorer de la société et est produit par Little Dot Studios en partenariat avec ABC News, et sera réalisé par Natalie Hewit, la réalisatrice de Antarctica : Ice Station Rescue et Greta Thunberg : A Year To Change The World. .

L'expédition elle-même - organisée par le Falklands Maritime Heritage Trust - est partie du Cap le 5 février de cette année. L'objectif était de retrouver le navire perdu depuis longtemps qui a été piégé dans la glace puis a coulé en 1915 lorsque Shackleton et son équipe sont allés explorer l'Antarctique.

Il a maintenant été découvert - dans un état incroyable compte tenu de son âge - et nous pourrons assister au voyage de découverte plus tard cette année.

National Geographic étant une grande partie de l' offre Disney Plus , il n'est pas surprenant que le documentaire soit disponible en streaming sur le service populaire Disney Plus.

Il sera également disponible pour regarder sur les propres chaînes de télévision de National Geographic. Donc, si vous y avez accès via votre forfait Sky ou câble, vous pouvez également le regarder là-bas.

En plus d'un documentaire, National Geographic produira également des articles de magazine et des podcasts d'interviews, ainsi que des tonnes de couverture sociale sur ses comptes TikTok et Instagram.

Il n'y a pas encore de date exacte pour quand il sera disponible pour regarder. Cependant, le communiqué de presse indique qu'il sera disponible à partir de "l'automne 2022". Cela le place n'importe où entre la fin septembre et décembre à un moment donné. Cela signifie, vraiment, pas beaucoup de temps à attendre jusqu'à ce que vous puissiez obtenir une action dans les coulisses de l'une des découvertes d'épaves les plus célèbres de tous les temps.

Écrit par Cam Bunton.