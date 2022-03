Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les fans déplorant la suppression des multiples séries télévisées en direct de Marvel de Netflix seront ravis d'apprendre qu'elles arriveront toutes sur Disney + aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande le mercredi 16 mars.

Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist et The Defenders rejoindront Agents of SHIELD sur le service de streaming, réunissant enfin toutesles adaptations en direct de Marvel sous une même bannière.

Ils seront disponibles dans la section Marvel de Disney + même s'ils sont chacun classés matures ("18+" dans le cas de The Punisher). Il est donc conseillé aux parents de s'assurer que les contrôles parentaux sont correctement définis pour éviter que les jeunes téléspectateurs ne les surprennent.

Les profils peuvent être protégés par un code PIN et des limites d'accès au contenu mature peuvent être définies.

En plus de la série existante, il y a eu des rumeurs au cours de l'année dernière selon lesquelles Disney pourrait chercher à ressusciter Jessica Jones, tandis que Charlie Cox pourrait être sur le point de revenir en tant que Matt Murdock / Daredevil également, bien que dans des apparitions spéculées dans d'autres films ou spectacles.

Espérons que l'ajout des exécutions classiques de Netflix est un signe que les deux sont vrais. Cela semble déjà très positif pour les fans de MCU en 2022, avec Moon Knight qui devrait également démarrer sur Disney + le 30 mars.

Écrit par Rik Henderson.