Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avant que Disney ne commence à déployer de nouveaux contenus Marvel sous la forme d'émissions télévisées épiques telles que Wandavision et Loki, une poignée de séries adjacentes à Marvel Cinematic Universe ont fait leurs débuts sur Netflix . Depuis au moins 2013, le service de streaming détient les droits de Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher et The Defenders. Mais cet accord se termine bientôt.

Comme l'a remarqué pour la première fois What's on Netflix , ces émissions de télévision Marvel quittent Netflix fin février. Fait intéressant, Disney n'a pas révélé où les émissions atterriraient après avoir quitté Netflix. Mais si nous devions deviner, ils iront sur l'un des propres services de streaming de Disney : Disney+ ou Hulu.

Les porte-parole de Netflix et de Disney ont confirmé que la licence du contenu de Netflix se termine le 28 février et que les droits sont revenus à Disney. Gardez à l'esprit que Netflix avait déjà annulé toutes ses émissions Marvel il y a quelques années. À l'époque, on pensait que la décision était due à la société mère de Marvel, Disney, qui s'apprêtait à lancer son service de streaming Disney+ .

Mais, contractuellement, Marvel a encore dû attendre deux ans avant de pouvoir utiliser les différents personnages des émissions télévisées Marvel de Netflix. C'est pourquoi Daredevil's Kingpin, joué par Vincent D'Onofrio, a récemment fait surface dans la série Hawkeye sur Disney+. Charlie Cox est également revenu en tant que Daredevil dans le blockbuster Spider-Man: No Way Home sorti en novembre dernier.

Tout cela, bien sûr, suggère que les émissions de télévision Marvel de Netflix seront plus étroitement intégrées au MCU à l'avenir. Pour savoir où les émissions de télévision Marvel de Netflix s'intègrent dans l'ensemble de la chronologie du MCU, consultez le guide de Pocket-Lint.

Écrit par Maggie Tillman.