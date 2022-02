Disney + teste la diffusion en direct pour les événements

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney pourrait diffuser des événements en direct sur sa plate-forme Disney + à l'avenir, tout ce qu'Amazon fait avec le football de Premier League et d'autres événements sportifs via Prime Video.

Il a terminé avec succès son premier test avec les nominations aux Oscars diffusées en direct aux abonnés Disney + aux États-Unis le mardi 8 février.

Dans une déclaration envoyée à The Verge , la société a révélé que d'autres tests auront lieu : "Nous sommes satisfaits des résultats et continuerons à tester dans le cadre de notre approche continue et itérative pour offrir les meilleures expériences utilisateur aux consommateurs", a-t-il déclaré. .

Il n'y a pas de détails sur ce qu'il pourrait diffuser en direct dans les mois à venir ou au-delà, mais étant donné qu'il exploite également Hulu et ESPN + aux États-Unis - qui proposent déjà des événements en direct - c'est une prochaine étape naturelle pour le service supplémentaire de Disney.

Les concerts en direct sont un choix évident. Tout ce à quoi il s'est engagé, c'est qu'il étudie "les possibilités" de ce qu'il peut diffuser.

Pour l'instant, il n'est pas prévu de tester la diffusion en direct au Royaume-Uni ou dans les pays européens. Aucun dont nous ayons entendu parler en tout cas.

La chaîne ESPN UK pourrait être un fournisseur de contenu intéressant, si DIsney veut emprunter cette voie.

Écrit par Rik Henderson.