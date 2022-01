Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney a été timide quant à la prochaine production de Marvel Studios pour lancer son service de streaming, mais si nous devions deviner, c'est Moon Knight.

Le studio a révélé lors du Disney + Day à la fin de l'année dernière qu'il travaillait sur une série Moon Knight, dont la première bande-annonce atterrit le 17 janvier 2022. Maintenant, des rapports affirment que la date de sortie de Moon Knight est imminente, avec des fuites importantes suggérant qu'il sera dévoilé aux côtés de la bande-annonce officielle.

Quoi qu'il en soit, voici tout ce que vous devez savoir sur le projet Marvel Cinematic Universe Phase Four .

La série télévisée en six épisodes racontera l'histoire du mercenaire Marc Spector.

Sauvé par les dieux égyptiens lorsqu'il est laissé pour mort dans le désert, Spector revêt le manteau de Moon Knight. Il a un trouble dissociatif de l'identité et est généralement un peu fou. Au fil des bandes dessinées, l'identité de Spector change un peu, tout comme sa trame de fond. Par exemple, dans certaines versions, il a des super pouvoirs, agissant comme le vaisseau du dieu lunaire Khonshu. Mais, dans d'autres itérations, il est plus un mortel.

Nous savons qu'Oscar Isaac devrait jouer le rôle de Marc Spector / Moon Knight, grâce à un premier aperçu de l'émission qui a fait ses débuts lors de la journée Disney +.

En plus d'Oscar Isaac, le casting est complété par Ethan Hawke dans un rôle méchant non divulgué. May Calamawy a également été choisie pour la série. Jeremy Slater, qui a travaillé sur le redémarrage malheureux de Fantastic Four de Josh Trank et adapté le drame de super-héros The Umbrella Academy pour Netflix, dirige l'équipe de rédaction de Moon Knight. Il a également été rapporté que Mohamed Diab sera directeur du projet à venir.

Une date de sortie officielle n'a pas encore été annoncée, mais les fuites et les rapports les plus récents indiquent le 30 mars 2022.

Disney a déjà révélé que la série télévisée sera diffusée sur Disney+ .

Jusqu'à présent, Disney n'a publié qu'une bande-annonce pour la première bande-annonce officielle - qui devrait être diffusée en première mondiale lors du match NFL Super Wild Card (diffusé sur Hulu/ESPN/ABC) à 20h15 HE le 17 janvier 2022. C'est 1 :15h le 18 janvier au Royaume-Uni. Ainsi, vous n'aurez pas à attendre longtemps.

Accordez lundi pour la première bande - annonce mondiale du tout nouveau @disneyplus série originale, @marvelstudios de la #MoonKnight au cours de la NFL de Super Wild Card sur matchup @espn / @abcnetwork . pic.twitter.com/p248BIAcM7 – Hulu (@hulu) 15 janvier 2022

Il y a plus de deux douzaines de films et d'émissions Marvel Studios à regarder. Il est difficile de dire si l'un d'entre eux sera essentiel au nouveau spectacle. Pocket-Lint a rassemblé tout l'univers cinématographique Marvel et la meilleure façon de le regarder ici . Nous suggérons au moins de regarder les nouvelles émissions Disney + ou tout après Avengers: Fin de partie, puisque ce film clôt la phase trois et que nous sommes maintenant bien dans la phase quatre avec Moon Knight.

Pour un aperçu de ce qui arrive d'autre à Disney + dans le MCU, consultez notre guide : Projets MCU à venir : Chaque film et émission de télévision en préparation.

Écrit par Maggie Tillman.