Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tim Allen enfile à nouveau le costume rouge.

Le comédien jouera et produira une série limitée basée sur la franchise Santa Clause. Voici tout ce que vous devez savoir sur l'émission à venir, y compris à quoi vous attendre, toutes les bandes-annonces disponibles, où vous pourrez la regarder et même comment vous rattraper avant sa première.

Disney a annoncé avoir commandé The Santa Clause (titre provisoire), une série limitée avec Tim Allen reprenant son rôle de Scott Calvin/Santa. Le projet viendra de Disney Branded Television et de 20th Television, avec Jack Burditt (Last Man Standing) à bord en tant que showrunner. Il sera producteur exécutif aux côtés d'Allen, Kevin Hench, Richard Baker et Rick Messina. Voici le synopsis officiel de la prochaine émission télévisée :

"Scott Calvin est sur le point de fêter ses 65 ans et se rend compte qu'il ne peut pas être le Père Noël pour toujours. Il commence à perdre une étape dans ses devoirs de Père Noël et, plus important encore, il a une famille qui pourrait bénéficier d'une vie normale. monde, en particulier ses deux enfants qui ont grandi au pôle. Avec beaucoup d'elfes, d'enfants et de famille à plaire, Scott entreprend de trouver un père Noël de remplacement approprié tout en préparant sa famille pour une nouvelle aventure dans une vie au sud du pôle."

Jusqu'à présent, seul Tim Allen a été confirmé pour revenir. Si nous devions deviner, sa famille des précédents films du Père Noël sera également la vedette de la série.

Cela signifie qu'Eric Lloyd pourrait revenir en tant que fils de Scott Calvin, Charlie, le juge Reinhold pourrait reprendre son rôle de beau-père de Charlie, Neal, Wendy Crewson pourrait apparaître en tant que mère de Charlie, Lara, et Liliana Mumy pourrait même revenir en tant que sœur de Charlie, Lucy. Enfin, nous ne pouvons pas oublier Elizabeth Mitchell dans le rôle de Carol Newman/Mrs Claus. On ne sait pas non plus si les anciens elfes et personnages fantastiques tels que Jack Frost réapparaîtront dans la nouvelle série limitée.

La production devrait commencer en mars 2022 à Los Angeles. Aucune date de sortie pour l'émission The Santa Clause n'a été annoncée.

Le spectacle du Père Noël fera ses débuts sur le propre service de streaming de Disney, Disney+ , qui coûte 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an pour un abonnement.

Disney n'a pas encore publié de bandes-annonces, de teasers ou de featurettes pour la prochaine émission télévisée. Pocket-lint mettra à jour ce guide lorsqu'il sera disponible.

Le spectacle du Père Noël sera la quatrième fois que Tim Allen assumera le rôle de Scott Calvin/Santa. Il a joué pour la première fois dans le film The Santa Clause en 1994, qui a engendré deux suites en 2002 et 2006. Les trois films ont été couronnés de succès, rapportant 474 millions de dollars au box-office mondial.

Afin de vous préparer à la prochaine série Santa Clause, vous devriez vraiment revoir les films précédents. Vous pouvez facilement les regarder sur Disney + si vous avez un abonnement, ou vous pouvez les louer sur Amazon Prime Video si vous préférez diffuser de cette façon. Le choix t'appartient.

Écrit par Maggie Tillman.