Disney+ prend désormais en charge SharePlay sur iPhone, iPad et Apple TV

(Pocket-lint) - Disney+ a introduit la prise en charge de SharePlay dans ses applications iOS, iPadOS et tvOS.

Il permet aux propriétaires diPhone, diPad et dApple TV de visionner des films et des émissions sur la plate-forme de streaming avec leurs amis et leur famille, le contenu étant synchronisé sur tous les appareils tout en passant un appel FaceTime.

Apple a lancé SharePlay sur ses multiples appareils plus tôt cette semaine et Disney est lun des nombreux à prendre désormais en charge lexpérience de visualisation collaborative.

"Nous sommes très heureux de lancer SharePlay sur Disney+ pour les utilisateurs dApple à temps pour les vacances et avant plusieurs premières très attendues", a déclaré Jerrell Jimerson, vice-président exécutif des produits et du design de Disney Streaming.

« Avec des milliers de films et démissions et un catalogue de contenu croissant de nouveaux titres et originaux, SharePlay offre une autre opportunité aux amis personnels et à la famille du monde entier de se réunir et de créer de nouveaux souvenirs avec leurs histoires préférées sur Disney+. »

Jusquà 32 personnes peuvent participer à une session SharePlay, tandis que chaque spectateur peut définir laudio et les sous-titres de son côté. Lorsque vous regardez sur une Apple TV, la caméra FaceTime dun iPhone ou dun iPad peut être utilisée pour communiquer avec dautres.

Disney+ continuera également doffrir sa fonction GroupWatch dans lapplication similaire.

