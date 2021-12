Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait un mois que Eternals est sorti en salles. Malheureusement, cette fenêtre sest fermée. Mais si vous avez raté votre chance de regarder la dernière épopée Marvel au cinéma, ne vous inquiétez pas. Sa sortie "PVOD" (vidéo premium à la demande) sur Disney+ nest que dans quelques semaines.

Où diffuser numériquement : Disney+

Marvels Eternals arrivera sur Disney+ le 12 janvier 2022, selon le compte Twitter officiel dEternals . Il sera disponible en streaming aux États-Unis, au Royaume-Uni et partout ailleurs où le service dabonnement vidéo de Disney est disponible.

Eternals a été présenté pour la première fois dans les cinémas américains le 5 novembre 2021. Il a rapporté 157 millions de dollars au niveau national et 228 millions de dollars à linternational, pour un total mondial de 385 millions de dollars. Cest une ouverture solide pendant lère post-pandémique. Pour référence, dautres films Marvel récents, tels que Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Venom : Let There Be Carnage, ont rapporté respectivement 432 millions de dollars et 483,4 millions de dollars dans le monde.

Eternals montre le premier aperçu à ce jour de la chronologie de Marvel Cinematic Universe. Les Éternels eux-mêmes ont été créés par un céleste pour protéger les humains des êtres maléfiques connus sous le nom de déviants. Le film présente cette race complexe dêtres - dont chacun partage des capacités similaires ou a une capacité qui lui est propre, quil sagisse dune super-vitesse ou dun génie intellectuel, ce qui en fait les personnes les plus puissantes du MCU.

La partie principale du film se déroule dans le proche présent. Ou, plus précisément, environ huit mois après le retour des Avengers de tous ceux qui avaient été pris en photo. Donc, autour de Spider-Man: Far From Home dans la version MCU de 2024.

Le film est réalisé par Chloe Zhao, qui a remporté un Oscar pour Nomadland, et met en vedette Angelina Jolie, Selma Hayek et Richard Madden, entre autres. Il y a 10 Eternals, alias des êtres surpuissants, dans le film qui protègent secrètement lhumanité depuis des milliers dannées. Voici un aperçu de tous les Eternals présentés, plus un humain qui simplique avec eux :

Sersi (Gemma Chan) : Sersi a le pouvoir de manipuler la matière non sensible. Elle travaille au Natural History Museum de Londres.

Sersi a le pouvoir de manipuler la matière non sensible. Elle travaille au Natural History Museum de Londres. Ikaris (Richard Madden) : Ikaris est lun des membres les plus puissants des Éternels. Il peut voler et tirer des rayons de ses yeux.

Ikaris est lun des membres les plus puissants des Éternels. Il peut voler et tirer des rayons de ses yeux. Ajak (Salma Hayek) : Ajak est le chef des Éternels. Elle a le pouvoir de guérir, ainsi que la capacité de parler directement avec les Célestes.

Ajak est le chef des Éternels. Elle a le pouvoir de guérir, ainsi que la capacité de parler directement avec les Célestes. Thena (Angelina Jolie) : Thena est la déesse de la guerre, avec la capacité de manifester diverses armes.

Thena est la déesse de la guerre, avec la capacité de manifester diverses armes. Phastos (Brian Tyree Henry) : Phastos est linventeur des Eternals, qui peut tout assembler à partir de nimporte quel type de technologie.

Phastos est linventeur des Eternals, qui peut tout assembler à partir de nimporte quel type de technologie. Kingo (Kumail Nanjiani) : Kingo est un guerrier qui peut manipuler lénergie avec ses mains. Cest aussi une star de Bollywood.

Kingo est un guerrier qui peut manipuler lénergie avec ses mains. Cest aussi une star de Bollywood. Druig (Barry Keoghan) : Druig a la capacité de manipuler les pensées des autres et est un rival de longue date dIkaris.

Druig a la capacité de manipuler les pensées des autres et est un rival de longue date dIkaris. Makkari (Lauren Ridloff): Makkari a une super vitesse, comme Flash de DC ou Quicksilver de Marvel, et est le premier super-héros sourd du MCU.

Makkari a une super vitesse, comme Flash de DC ou Quicksilver de Marvel, et est le premier super-héros sourd du MCU. Gilgamesh (Don Lee) : Lee (dont le nom coréen est Ma Dong-seok) utilise ses poings pour se battre. Cest le guerrier le plus fort du groupe.

Lee (dont le nom coréen est Ma Dong-seok) utilise ses poings pour se battre. Cest le guerrier le plus fort du groupe. Sprite (Lia McHugh): Sprite ressemble à un enfant et utilise des illusions pour confondre ses ennemis et ses alliés, un peu comme le dieu filou Loki.

Sprite ressemble à un enfant et utilise des illusions pour confondre ses ennemis et ses alliés, un peu comme le dieu filou Loki. Dane Whitman (Kit Harrington) : Whitman est un humain qui travaille au Natural History Museum de Londres aux côtés de Sersi.

Voici une sélection de bandes-annonces officielles dEternals et daperçus sur YouTube :

Les éternels de Marvel Studios | Bande-annonce finale

Les éternels de Marvel Studios | Bande-annonce officielle

Featurette "visionnaire" | Les éternels des studios Marvel

Featurette « Présentation des éternels » | Les éternels des studios Marvel

Featurette "Au commencement" | Les éternels des studios Marvel

