(Pocket-lint) - Malgré la prochaine phase des films Marvel maintenant bien entamée, Tom Holland ne raccrochera pas son costume Spidey de si tôt.

Spider-Man: No Way Home est censé servir de finale à la trilogie actuelle des films Spider-Man de Marvel Cinematic Universe , mais la version hollandaise du web-slinger ne se termine pas encore. La productrice de Sony, Amy Pascal, a confirmé à Fandango quil reviendrait pour une nouvelle trilogie de films Spider-Man se déroulant dans le MCU.

"Ce nest pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel - [ce nest pas] le dernier film de Spider-Man", a déclaré Pascal. "Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous pensons à cela comme trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants".

Pascal a ajouté : "Ce nest pas le dernier de nos films MCU... Marvel et Sony vont continuer ensemble en tant que partenaires".

Contrairement à la plupart des autres super-héros Marvel, les droits de Spider-Man, ainsi que de ses méchants, appartiennent à Sony. Mais un accord de 2015 entre Sony et Marvel Studios a permis dintégrer le personnage dans le MCU. Cependant, il y a eu quelques bizarreries à propos de laccord, comme Homecoming et Far From Home, tous deux ne sont pas disponibles sur Disney + aux côtés dautres films MCU.

Pourtant, cest une période excitante pour les fans, de savoir que Sony et Marvel prévoient de continuer à faire des films ensemble et que Holland revient.

