(Pocket-lint) - La série dune semaine de promotions, dévénements et de premières de contenu de Disney pour les abonnés Disney + est arrivée.

Également connu sous le nom de Disney + Day, il ne sagit pas seulement dune méga campagne de marketing impliquant à peu près toutes les parties de The Walt Disney Company, mais il se trouve également que cest le deuxième anniversaire de Disney +. Voici ce que vous devez savoir sur Disney + Day - y compris quand cest, ce que les abonnés obtiennent, et plus encore.

Pour célébrer le lancement de Disney+ il y a deux ans, Disney a transformé lanniversaire du service de streaming en un jour férié appelé Disney+ Day, et il a coordonné un tas de festivités pour les abonnés Disney+, y compris diverses offres et économies, du nouveau contenu à regarder, et même certains bandes-annonces et aperçus.

Presque tous les coins de limmense empire de Disney participent au premier Disney+ Day. Par exemple, le jour de Disney +, Shang-Chi et la légende des dix anneaux et la croisière dans la jungle seront disponibles en streaming sans frais supplémentaires, les abonnés Disney + bénéficieront de la livraison gratuite chez ShopDisney et pourront entrer au Walt Disney World Resort et au Disneyland Resort 30. minutes avant louverture des parcs, et même Disney+ a reçu sa plus grosse baisse de prix jamais vue .

Ce ne sont là que quelques-uns des avantages que Disney a prévus pour Disney + Day.

Le tout premier Disney+ Day est prévu pour le vendredi 12 novembre 2021. Mais certaines des promotions de Disney ont lancé la semaine du Disney+ Day.

Disney + Day nest pas un "événement" typique avec une diffusion en direct que vous pouvez regarder. Cest une célébration dune journée marquée par de nouvelles émissions, films et offres spéciales à diffuser sur Disney +. Alors, allez-y pour voir tout le nouveau contenu. En dehors de son service de streaming, Disney devrait publier une multitude de bandes-annonces et dautres aperçus de la programmation à venir. Ces taquineries devraient être diffusées en avant-première sur Disney + et sur les réseaux sociaux de Disney :

Les films et émissions suivants seront disponibles en streaming depuis Disney+ sans frais supplémentaires à partir du 12 novembre :

Ciao Alberto

Enchanté

Entrelazados

Dopesick (sur les marchés internationaux disponible aux États-Unis sur Hulu)

fantaisie nancy saison 3

Le banquet

Fièvre glacée

Obtenez un cheval!

Home Sweet Home Seul

Croisière dans la jungle

Marvel Assembled: The Making of Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux

Marvel Studios Legends : Hawkeye

Olaf présente

Paperman

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Tournoyer

Emmêlé pour toujours

La ballade de Nessie

La petite fille aux allumettes

The Making of Happier than Ever: Une lettre damour à Los Angeles

Les Simpsons dans Plusaversary !

Le monde selon Jeff Goldblum

Tic tac conte

Sous le casque : Lhéritage de Boba Fett

Les "promotions Disney+ Day" suivantes de Pixar et Marvel - ainsi que dautres aperçus - seront disponibles en streaming depuis Disney+ le 12 novembre :

Spécial Pixar Animation Studios à 8h PT (11h HE/16h GMT)

Spécial Marvel Studios à 8h45 PT (11h45 HE/16h45 GMT)

À partir de 6h PT (9h HE / 14h GMT), vous pouvez suivre Disney+ (@DisneyPlus) sur Twitter , Facebook et Instagram pour les premiers looks, les nouvelles bandes-annonces, les clips exclusifs et les apparitions des créateurs et stars de Disney+ pour le contenu à venir à travers Disney , Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. De plus, sur le compte TikTok officiel de Disney +, Disney prévoit de télécharger du contenu abrégé pour présenter diverses histoires, marques et personnages.

Oh, et le Monday Night Football et le Monday Night Countdown d ESPN le 8 novembre 2021 diffuseront des spots originaux exclusifs de Disney +.

Du 12 novembre au 14 novembre 2021, plus de 200 cinémas AMC aux États-Unis organiseront quatre projections surprises quotidiennes de films Disney, avec des billets au prix de 5 $ chacun. Les invités ne sauront pas quel film sera projeté avant le début de la projection, mais ils recevront une affiche Disney+ gratuite et une offre spéciale de réduction avec lachat de leur billet. Chaque film aura également un "court-métrage surprise". Une liste des emplacements AMC participants est disponible ici.

Disney+ coûte 1,99 $/1,99 £ pendant un mois pour les nouveaux abonnés éligibles. Cest une économie de 75 pour cent. Laccord prend fin le 14 novembre 2021.

ShopDisney offrira la livraison gratuite aux États-Unis et en Europe du 12 au 14 novembre 2021 aux clients Disney+. De plus, pour une durée limitée aux États-Unis, la boutique en ligne proposera de nouveaux produits personnalisables des marques Disney, Pixar, Star Wars et Marvel, y compris des t-shirts.

Disney sest associé à VeVe , une plate-forme de collection numérique, pour lancer des NFT Golden Moments mettant en vedette des personnages de ses marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et Simpsons. De nouveaux objets de collection numériques sont disponibles tous les jours à partir du 7 novembre jusquau Disney+ Day, se terminant par un objet de collection spécial « ultra-rare ».

Disney Publishing Worldwide proposera une sélection de livres électroniques du 8 novembre au 17 novembre 2021 pour 99 cents, y compris les titres Loki et The Mandalorian.

Funko offre 10 % de réduction sur les produits Disney+ du 12 au 14 novembre 2021 sur Funko.com . Utilisez le code promo DISNEYPLUSDAY.

Les fans de Star Wars peuvent se rendre sur BringHometheBounty.com à 6h du matin le 12 novembre pour découvrir le nouveau Star Wars Funko Pop ! bobbleheads.

WizKids offre 5% de réduction sur les produits Disney et un cadeau Marvel avec les achats effectués avec le code promotionnel DISNEYPLUSDAY, à partir du 8 novembre.

Target organisera des cadeaux spéciaux du 12 au 14 novembre 2021 dans près de 800 magasins à travers les États-Unis.

Les abonnés Disney+ avec un billet ou un pass valide et une réservation de parc à thème le 12 novembre 2021 bénéficieront davantages spéciaux dans tous les parcs à thème Disney, notamment la possibilité dentrer au Walt Disney World Resort et à Disneyland Resort 30 minutes avant louverture des parcs.

Consultez le guide de Pocket-lint sur Disney + pour en savoir plus sur le service.