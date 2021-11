Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney + Day approche à grands pas et Disney enthousiasme les fans avec une série de promotions dune semaine.

Parmi les offres : Une énorme remise à Disney+.

À partir du lundi 8 novembre 2021 et jusquau 14 novembre 2021, vous pouvez vous abonner à Disney+ pour 1,99 $/1,99 £ . Loffre à durée limitée est disponible à la fois pour les nouveaux abonnés et pour les anciens abonnés éligibles. Bien quil ne fonctionne que pendant un mois, il est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays.

Pour référence, un abonnement à Disney+ coûte généralement 7,99 $ pour un mois aux États-Unis. Donc, cest une économie de 75 pour cent. Pas mal, non ?

Pour voir si vous êtes éligible, rendez-vous sur le nouveau hub de Disney+ sur disneyplus.com/disneyplusday . Là, vous pouvez vous inscrire et découvrir des détails sur dautres événements Disney + Day, des offres et de nouvelles premières de contenu. Par exemple, Shang-Chi et The Legend of the Ten Ring s est sur le point dêtre présenté, tout comme le redémarrage de Home Sweet Home Alone.

Assurez-vous donc de marquer vos calendriers. Disney + Day aura lieu le 12 novembre 2021. Il est destiné à célébrer le deuxième anniversaire du lancement du service de streaming de Disney. Pour en savoir plus sur Disney + et ce que vous pouvez regarder sur le service de streaming, consultez le guide de Pocket-lint ici.