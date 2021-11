Quest-ce que IMAX Enhanced et quels films Disney+ le prennent en charge ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney a annoncé un mode "IMAX Enhanced" pour Disney+ .

Fondamentalement, il lance un rapport daspect IMAX étendu pour un ensemble sélectionné de films. IMAX et DTS ont travaillé avec Disney pour apporter la nouvelle expérience à la plate-forme de streaming Disney+. En fait, cest le premier service de streaming à avoir accès à IMAX Enhanced, à commencer par 13 films. Mais ça vient aussi dailleurs.

Eh bien, commençons dabord par IMAX. Cest une marque de divertissement bien connue qui tente de créer une expérience cinématographique haut de gamme, en promettant un certain niveau de qualité à partir dun système exclusif de caméras haute résolution, de films, de projecteurs et de cinémas grand écran. IMAX utilise traditionnellement un format 1.43:1.

Quant à IMAX Enhanced, qui sera lancé sur Disney+ le 12 novembre 2021, cest une nouvelle marque pour vivre lexpérience IMAX chez soi.

IMAX Enhanced utilise un nouveau format dimage IMAX Expanded de 1,90:1, qui est plus proche du format 16:9 du téléviseur de votre salon. Lidée est quavec IMAX Enhanced, vous pouvez regarder un film en tant que réalisateur et directeur de la photographie destiné à lorigine à le présenter au public dans les cinémas IMAX.

Par exemple, les films Marvel sont généralement présentés dans des proportions plus larges et en boîte aux lettres. Mais certains dentre eux comportent des séquences 1,90:1 qui ont été capturées avec des caméras certifiées IMAX pour une image plus haute dans les cinémas IMAX. Black Widow a 22 minutes de séquences IMAX Expanded Aspect Ratio.

Certains films Marvel, comme Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, ont même été entièrement tournés au format IMAX Expanded Aspect Ratio.

Ces divers films et séquences rempliront désormais davantage lécran de votre téléviseur lorsquils seront diffusés via le mode amélioré IMAX de Disney +. Le résultat? Barres noires plus petites. La nouvelle expérience inclura même un "son signature IMAX immersif par DTS" - mais pas au lancement. Il vient dans le futur.

Le contenu IMAX Enhanced est en cours de déploiement sur Disney+ et dautres plateformes de streaming, ainsi que sur les disques Blu-ray Ultra HD aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon.

À partir du 12 novembre 2021, tous les abonnés Disney+ du monde entier pourront découvrir IMAX Enhanced sur 13 titres Marvel qui présentent le rapport hauteur/largeur étendu dIMAX. Tout ce que vous avez à faire est de trouver le film sur Disney +, puis dappuyer sur lecture.

. @IMAX Enhanced arrive sur #DisneyPlus le #DisneyPlusDay signifie :



une expérience de visionnement plus immersive à la maison

un plus grand sens de léchelle

une nouvelle façon de découvrir vos favoris MCU

#IMAXonDisneyPlus – Disney+ (@disneyplus) 8 novembre 2021

La liste des films Disney+ prenant en charge IMAX Enhanced est la suivante :

Ant-Man et la Guêpe

Avengers : Fin de partie

Avengers : guerre à linfini

Panthère noire

Veuve noire

Captain America : guerre civile

Capitaine Marvel

Docteur étrange

gardiens de la Galaxie

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2

Homme de fer

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Thor : Ragnarok

Remarque : Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings fait également ses débuts le jour de Disney + Day, qui est le même jour que les sorties IMAX Enhanced.

Disney+ est le premier partenaire de lancement aux États-Unis. Mais IMAX a déclaré que la nouvelle expérience arrivait à davantage doptions de streaming, à léchelle mondiale :

Sony Bravia Core aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Amérique latine et en Asie

Rakuten TV en Europe

Tencent et iQiyi en Chine

Tsutaya au Japon.

Outre 13 films Marvel, la collection IMAX Enhanced sagrandit pour inclure Spider-Man: Far From Home de Sony Pictures Entertainment, Jumanji: The Next Level, Bad Boys For Life; ainsi que Terminator: Dark Fate de Paramount Pictures, Transformers: The Last Knight, Top Gun, et plus encore.

Vous pouvez voir la liste complète du contenu IMAX Enhanced ici.

Les appareils certifiés IMAX Enhanced sont actuellement disponibles aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon, avec dautres lancements dans le monde entier.

Bien que vous nayez pas besoin dun appareil certifié IMAX Enhanced pour accéder au contexte IMAX Enhanced, IMAX a déclaré avoir identifié un sous-ensemble de téléviseurs, projecteurs, haut-parleurs et récepteurs AV qui "satisfont tous à des normes de performances strictes en termes de mode de visualisation, résolution, couleur, luminosité , contraste et fidélité sonore". Cela signifie que, idéalement, avec lun de ces appareils certifiés, vous serez entièrement optimisé et prêt à tirer le meilleur parti de la technologie visuelle et audio dIMAX.

Vous pouvez voir la liste complète des appareils certifiés IMAX Enhanced ici.

Consultez la page FAQ I MAX Enhanced pour plus de détails