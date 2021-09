Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney a annoncé une date de sortie pour The Book of Boba Fett, une nouvelle émission Star Wars consacrée au légendaire chasseur de primes. Il sera diffusé en avant-première sur le service de streaming Disney+ le 29 décembre 2021.

Une scène post-crédits lors de la finale de la saison deux de The Mandalorian a en fait révélé en décembre dernier quune série dérivée de Boba Fett était en préparation. À lépoque, Disney avait annoncé que le spectacle serait présenté en première en décembre 2021. Maintenant, il fournit une date officielle. Comme The Mandalorian, The Book of Boba Fett sera gratuit à regarder, à lexception du coût dabonnement à Disney + lui-même. (Pour en savoir plus sur le coût du service, consultez le guide Disney + de Pocket-lint. )

Disney décrit Le Livre de Boba Fett comme une aventure « excitante » - une aventure où Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguent « les enfers de la Galaxie » et « retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer leurs droits sur le territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime".

A part ça, on ne sait pas grand-chose dautre. Disney na toujours pas publié de bande-annonce, bien que cela arrive probablement bientôt puisquune date de première a été annoncée.

Gardez à lesprit que plusieurs autres émissions de Star Wars sont à venir pour Disney +, y compris une série entièrement axée sur Obi-Wan Kenobi.