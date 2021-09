Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Walt Disney Company organisera sa première célébration de Disney + en novembre, avec une journée spéciale Disney + pour lancer de nouvelles versions de contenu et des aperçus.

Il aura lieu le vendredi 12 novembre 2021, et tous les abonnés Disney+ seront récompensés pour leur soutien continu.

Les grosses baisses de contenu incluent la première en streaming du film Marvel, Shang-Chi et The Legend of The Ten Rings. Jungle Cruise avec Dwayne "The Rock" Johnson sera disponible pour tous les abonnés. Et, le redémarrage / la suite de Home Alone, Home Sweet Home Alone, apparaîtra sur la plate-forme pour la préparation de la saison des vacances.

De nouveaux one-shots et séries télévisées feront également leurs débuts ce jour-là, y compris Olaf Presents - une nouvelle sélection de courts métrages mettant en vedette ladorable bonhomme de neige de Frozen. La saison 2 de Le monde selon Jeff Goldblum débutera également, tout comme Dopesick, vedette de Michael Keaton.

Il y aura une foule daperçus et dannonces au cours de la journée de célébration des fans, avec de nouvelles bandes-annonces, des premiers aperçus, des dernières nouvelles, des clips exclusifs et plus encore.

Également le jour de Disney +, le service étendra sa portée à la Corée du Sud, à Taïwan et à Hong Kong.

"Le premier Disney+ Day sera une célébration à grande échelle de nos abonnés dans toute lentreprise", a déclaré Bob Chapek, PDG de Disney.

"Cette journée dappréciation donne vie à notre mission de divertir, dinformer et dinspirer les fans et les familles du monde entier grâce à la puissance dune narration sans précédent, et deviendra un événement annuel qui sera amplifié dans nos entreprises mondiales."

Un abonnement Disney+ coûte 7,99 £ / 7,99 $ / 8,99 € par mois ou 79,90 £ / 79,99 $ / 89,90 € par an.

squirrel_widget_187869