Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Suite à la fuite de la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home ce week-end, Sony a diffusé la vidéo officielle sur YouTube.

Gardez à lesprit quil sagit du troisième film Spider-Man de Marvel. Il voit le retour des stars des deux films précédents, dont Tom Holland et Zendaya dans le rôle de Peter Parker et Mary Jane, respectivement. Cest lun des films les plus attendus de lannée, avec plusieurs rumeurs en ligne spéculant sur qui dautre pourrait figurer dans la production à gros budget, comme les anciens acteurs de Spider-Man Toby Maguire et Andrew Garfield.

Bien que la bande-annonce ne montre aucun de ces deux anciens Spidey, elle ne déçoit pas. Il reprend là où Spider-Man: loin de chez soi sest arrêté en 2019 – avec lidentité de Peter Parker révélée au monde. Cela conduit Parker à briser la réalité avec laide du docteur Strange de Benedict Cumberbatch. Il semble que la folie du multivers, dans laquelle la série Loki a plongé, jouera un grand rôle dans ce prochain opus de Marvel.

La bande-annonce taquine également le retour du docteur Otto Octavius dAlfred Molina de Spider-Man 2 de 2004. Nous voyons même une bombe verte rouler dans un cadre séparé, faisant peut-être allusion au retour du Bouffon vert de Willem Dafoe du premier film de Spider-Man en 2002 Zut, on dirait quil caque aussi pendant que la bombe roule.

Lintrigue du film établira sûrement des comparaisons avec le succès animé de 2019, Into the Spiderverse. Mais les fans de bandes dessinées pourraient également reconnaître que No Way Home sapprête à voir potentiellement la formation des sinistres six, un groupe de méchants qui détestent tous Spider-Man pour une raison ou une autre.

Quest-ce qui vient juste de se passer? Regardez la bande-annonce officielle de #SpiderManNoWayHome , exclusivement dans les salles de cinéma le 17 décembre. pic.twitter.com/gitbLCniOd – Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) 24 août 2021

Vous êtes tous excités par le fait de regarder la bande-annonce et davoir envie daction sur le Web ? Spider-Man: No Way Home devrait sortir en salles le 17 décembre 2021, alors consultez notre commande de montre Spider-Man ici pour voir où elle sinsérera dans la chronologie.

Nous avons également une commande de montre MCU ici. Enfin, consultez notre prochain guide des films Marvel pour voir ce qui se passe dautre dans lunivers cinématographique Marvel.

