(Pocket-lint) - Marvel a récemment révélé quand son émission télévisée Hawkeye tant attendue fera ses débuts sur le service de streaming Disney +.

Le 24 novembre 2021, ce sera le cinquième spectacle Disney + à étendre lunivers cinématographique Marvel. Parallèlement à cette annonce de la date de sortie, Disney a partagé la première image officielle de la série. Il a Clint Barton de Jeremy Renner devant Kate Bishop de Hailee Steinfeld, alias le nouveau Hawkeye.

Renner a fait ses débuts en tant que Barton, ou Hawkeye, dans Thor en 2011. Depuis lors, Hawkeye est apparu dans cinq films MCU. Le personnage a lhabitude dêtre dune importance cruciale pour lintrigue de nombreux films Avengers. Hailee Steinfeld, cependant, ne fait que maintenant ses débuts via la nouvelle série sur Disney +. Dans les bandes dessinées, le personnage est sauvé par Hawkeye en tant que jeune fille et elle commence à sentraîner pour imiter le célèbre archer et ses compétences.

Étant donné que Hawkeye est la prochaine série télévisée Marvel en direct à faire ses débuts sur Disney +, nous avons pensé que cétait le bon moment pour se rattraper avec le super-héros titulaire. Mais plutôt que de regarder plus de deux douzaines de films et plusieurs émissions, envisagez peut-être dutiliser notre liste de films et démissions susceptibles dêtre les plus importants pour Hawkeye.

REMARQUE: Allez en bas pour une version à puces de ce guide pour ignorer les spoilers.

Commençons par le film qui voit Hawkeye entrer dans le MCU. Il sert également dintroduction à Thor, Loki et tout Asgard, bien sûr, alors ne vous attendez pas à une tonne de Hawkeye tout au long du film. Cependant, vous verrez ses débuts, comme lorsquil travaille pour Shield et garde le marteau de Thor, Mjolnir.

Cest le premier film dans lequel Hawkeye commence à voler des scènes aux héros poids lourds.

Nous voyons dabord un côté un peu plus redoutable du personnage lorsquil est placé sous le contrôle de Loki et abat presque lhéliporteur avec son arc et ses flèches. La caméra qui suit ses flèches fournit certains des clichés les plus cool de la bataille de New York. Plus important encore, pour la future série Hawkeye, The Avengers révèle le lien spécial entre Clint Barton de Renner et Natasha Romanov de Scarlett Johannsson.

Age of Ultron offre aux téléspectateurs une tonne de trame de fond pour Clint Barton de Renner. Quand il nest pas en train de se venger, il mène une vie assez normale à la maison, avec une femme et trois enfants. Hawkeye a également un rôle important à jouer pour aider Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) à devenir un vengeur. Il y a aussi beaucoup dhumour léger, comme lorsque Hawkeye se moque de lui-même pour avoir utilisé un arc et des flèches dans des combats contre des robots super intelligents.

Dans Captain America : Civil War, les Avengers se séparent et prennent parti. Cela oppose momentanément Black Widow et Hawkeye lun à lautre, car ils prennent des côtés opposés. Natasha accompagne Iron Man et Barton, qui sort de sa retraite, se range du côté de Captain America. Finalement, ils finissent tous les deux par aider Cap, ce qui conduit Barton à être emprisonné dans une prison de super-héros connue sous le nom de The Raft. Mais il séclate à la fin du film.

Hawkeye était, étonnamment, absent de 2017 Avengers: Infinity War. Mais la scène douverture de Fin du jeu révèle un barbecue familial Hawkeye. Malheureusement, il est gâché par le claquement de Thano, laissant Barton totalement seul. Barton passe ensuite lécart de cinq ans dans le film en tant que justicier meurtrier pour tuer toute personne quil juge indigne davoir survécu à la crise. Natasha le retire de sa tuerie, dans lespoir de récupérer sa famille.

Le couple se rend à Vormir ensemble pour récupérer la pierre dâme. Il est prudent de supposer que les événements qui se sont produits sur Vormir seront directement liés à la nouvelle série télévisée.

Bien que Hawkeye nait pas figuré dans The Falcon et The Winter Soldier, il montre les débuts dun autre personnage, Contessa Valentina Allegra de Fontaine de Julia Louis-Dreyfus, que nous pourrions voir davantage dans la nouvelle série Hawkeye. Cest parce quelle parle de Hawkeye dans la scène du générique de fin de notre prochain film.

Black Widow sert de chant du cygne à Natasha Romanov de Scarlett Johansson.

Bien que le film ne présente pas réellement Hawkeye de Renner, il est rempli de références à son passé et à celui de Natasha à Budapest. La scène du générique de fin est cependant le lien le plus important avec la nouvelle série Hawkeye, car elle montre Allegra De Fontaine de Louis-Dreyfus approcher la sœur de Natasha, Yolanda (Florence Pugh), avec une offre dabattre lhomme "responsable" de la mort de sa soeur. Elle montre ensuite à Yolanda une photo de Hawkeye.

Cette recommandation peut surprendre certains, mais le MCU ajoutera probablement certains des personnages de la série Marvel de Netflix aux futurs projets MCU, notamment Daredevil de Charlie Cox, Punisher de Jon Berenthal et Jessica Jones de Krysten Ritter. Aucun dentre eux ne devrait être à Hawkeye, en particulier, mais des rumeurs indiquent que le méchant de Daredevil de Netflix, Wilson Fisk de Vincent DOnofrio, ferait une apparition.

Cela vaut la peine de jeter un coup dœil à la série au cas où, car Fisk de DOnofrio pourrait être lun des méchants les plus brutaux à apparaître dans le MCU.

Il sagit du même guide que ci-dessus, uniquement sous forme de liste et sans spoilers :

Thor (2011 - film)

Les Vengeurs (2012 - film)

Avengers : Lère dUltron (2015 - film)

Captain America : Guerre civile (2016 - film)

Avengers : Endgame (2019 - film)

Le Faucon et Le Soldat de lHiver (2021 - émission TV sur Disney+)

Black Widow (2021 - film)

Daredevil (2015 à 2018 - émission télévisée)

