(Pocket-lint) - Lune des prochaines grandes émissions télévisées de Marvel, un spin-off de Hawkeye, a reçu une date de sortie pour Disney + .

Hawkeye fera ses débuts sur le service de streaming le 24 novembre 2021. Parallèlement à lannonce de la date de sortie, Disney a partagé la première image officielle de lémission. Il a Clint Barton de Jeremy Renner debout devant et peut-être en train de parler à Kate Bishop de Hailee Steinfeld, alias le nouveau Hawkeye.

La série daction en direct Hawkeye de Marvel suivra WandaVision, The Falcon and the Winter Solide r et Loki – trois autres séries télévisées qui ont toutes été créées en 2021 et qui sont une continuation de l univers cinématographique Marvel . Hawkeye sera probablement également lié au film Black Widow , comme taquiné dans un écran post-crédit .

Si vous avez besoin de plus de contenu Marvel dici lhiver, une animation What If...? lémission sera diffusée sur Disney + en août. Il raconte des versions alternatives dhistoires Marvel, telles que : Et si Peggy Carter obtenait le sérum de super soudure au lieu de Steve Rogers ? De plus, Marvel propose des films de cinéma à venir, comme Shang-Chi et la légende des dix anneaux le 3 septembre 2021, Eternals le 5 novembre 2021 et Spider-Man: No Way Home le 17 décembre 2021.

Pour plus démissions et de films Marvel à venir, consultez notre guide.

