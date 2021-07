Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un récent deepfake de Star Wars sur YouTube était si bon que Lucasfilm a embauché le talent derrière la vidéo VFX.

Alerte spoiler: la finale de la saison 2 de The Mandalorian sur Disney + a vu un Jedi arriver pour prendre Grogu (alias Baby Yoda). Mais pas nimporte quel Jedi : un jeune Luke Skywalker. Cependant, certains téléspectateurs nont pas été impressionnés par les effets visuels. Déterminé à corriger les dernières minutes de lémission et à faire vieillir Mark Hamill de manière plus lâche, un YouTuber connu sous le nom de Shamook a publié un deepfake en décembre qui a récolté près de trois millions de vues.

Le travail de Shamook est si convaincant quil lui a valu un nouvel emploi dans la division des effets visuels de Lucasfilm, Industrial Light and Magic.

"Comme certains dentre vous le savent peut-être déjà, jai rejoint ILM/Lucasfilms il y a quelques mois et je nai pas eu le temps de travailler sur un nouveau contenu YouTube", a écrit Shamook dans les commentaires dune vidéo récente. "Maintenant que je me suis installé dans mon travail, les téléchargements devraient recommencer à augmenter. Ils seront toujours lents, mais espérons-le à des mois dintervalle."

Lucasfilm a confirmé la nouvelle embauche en déclarant à IndieWire : "[Industrial Light and Magic est] toujours à la recherche dartistes talentueux et a en fait embauché lartiste qui sappelle Shamook en ligne. Dans un autre commentaire sur YouTube, Shamook a révélé son nouveau travail le titre est « Senior Facial Capture Artist ».

Les vidéos Deepfake utilisent lintelligence artificielle pour donner limpression que quelquun fait ou dit quelque chose quil na jamais fait. Pocket-lint a un guide qui détaille le fonctionnement de la technologie. Dans une déclaration aux médias, Lucasfilm a déclaré quILM avait investi à la fois dans lapprentissage automatique et lIA ces dernières années afin de « produire des effets visuels convaincants et cest formidable de voir un élan se développer dans cet espace à mesure que la technologie progresse ».