(Pocket-lint) - ESPN + a augmenté ses prix pour la dernière fois en décembre, et maintenant, Disney augmente à nouveau les tarifs du service moins de huit mois plus tard.

À compter du 13 août 2021, un abonnement annuel coûtera 69,99 $ par an, soit une augmentation de 10 $ par rapport à 59,99 $ auparavant. Le prix dun forfait mensuel change en même temps. Il coûtera 6,99 $ par mois, une augmentation de 1 $ par rapport à 5,99 $ lannée dernière. Les tarifs pour les abonnés existants augmenteront sur la première facture à compter du 13 août. Vous pouvez bien entendu annuler à tout moment. Mais, si vous optez pour un abonnement annuel à ESPN+, plutôt quun abonnement mensuel, vous économiserez environ 13 $ au cours de lannée.

Gardez à lesprit que ESPN + appartient à Disney. Supervisé par lunité BAMTech de la société, qui est à lorigine dautres applications vidéo populaires telles que HBO, WWE et autres, ESPN + est le service vidéo par abonnement direct de Disney pour tous les fans de sport de la MLB et de la LNH.

Vous pouvez tout savoir sur ESPN+ et Disney+ dans nos guides ci-dessous :

En mars, les utilisateurs de Hulu ont également eu la possibilité daccéder en toute transparence au contenu ESPN+ moyennant un abonnement mensuel. Ils peuvent regarder des événements sportifs en direct ESPN +, des émissions, des originaux et des documentaires directement via lapplication Hulu. Bien que ce module complémentaire soit distinct du forfait Disney , les abonnés au forfait Disney auront automatiquement le contenu ESPN + intégré dans leur expérience Hulu. De plus, les abonnés Hulu peuvent acheter des événements ESPN + à la carte sur Hulu.

Le prix du forfait Disney, qui comprend ESPN +, Disney + et Hulu, naugmente pas dans le cadre de la dernière hausse des prix ESPN +. Ce forfait continuera à coûter 13,99 $ par mois.