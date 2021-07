Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine série télévisée Disney + de Marvel vient davoir une date de sortie officielle.

Avec WandaVision et The Falcon et The Winter Soldier maintenant terminés, et Loki arrivant bientôt à sa fin, vous vous demandez probablement : quelle est la prochaine étape pour lunivers cinématographique Marvel - en particulier sur Disney+ ? Eh bien, il y a de bonnes nouvelles. Disney a annoncé une nouvelle série télévisée intitulée What If...? sortira sur sa plate-forme de streaming le 11 août 2021. Ce sera la quatrième série MCU à faire ses débuts sur Disney +, mais ce sera la première série animée. Il est basé sur la bande dessinée du même nom.

Chaque épisode se concentrera sur une question différente, révélant une version alternative du MCU. Nous savons que deux épisodes demanderont : et si Peggy Carter obtenait le sérum de super-soldat au lieu de Steve Rogers, et si Yondu enlevait TChalla au lieu de Peter Quill ? Jeffrey Wright racontera en tant quUatu, alias lObservateur.

La première saison aura 10 épisodes, avec de nouveaux épisodes diffusés tous les mercredis. Le président de Marvel, Kevin Feige, a même révélé dans une interview avec Buzzfeed que sa société travaillait déjà sur une deuxième saison de 10 épisodes également. Le timing de la nouvelle série est logique pour Disney +, car il comblera le vide entre le premier tour démissions de télévision MCU (avec Loki se terminant le 14 juillet 2021) et la première de Hawkeye et Ms. Marvel cet automne.

Parallèlement à la date de sortie daoût, Marvel a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour son Et si...? séries télévisées danimation.

Alors que la série ramène deux douzaines dacteurs des principaux films MCU aux versions animées de leurs personnages, la dernière bande-annonce révèle quil y a une nouvelle voix pour Tony Stark. En dautres termes, Robert Downey Jr nexprimera pas son personnage des films. La bande-annonce montre également une histoire dorigine alternative pour Tony, alors quil rencontre le méchant de Black Panther, Erik Killmonger, qui est exprimé par lacteur original Michael B Jordan. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessus.

