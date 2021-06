Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La 11e et dernière saison de The Walking Dead arrivera sur nos écrans en août, avec Disney + qui obtiendra les droits de la diffuser au Royaume-Uni dans le cadre de la programmation sans cesse croissante de Star sur Disney +.

De plus, à partir du vendredi 2 juillet 2021, les 10 saisons précédentes seront disponibles sur la plateforme de streaming pour que vous puissiez vous rattraper.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur The Walking Dead saison 11, y compris quand et où la regarder et les 10 saisons précédentes.

La dernière saison de The Walking Dead sera diffusée à partir du dimanche 22 août aux États-Unis et du lundi 23 août au Royaume-Uni.

Il y aura 24 épisodes au total - diffusés chaque semaine. Cependant, il y aura deux pauses de mi-saison car il a été confirmé que la série sera projetée en trois blocs de huit épisodes au cours des deux prochaines années.

Une série dérivée suivra en 2023.

Les saisons précédentes ont été diffusées sur la chaîne Fox au Royaume-Uni, disponible via Sky et Virgin Media. Cependant, Disney ferme la chaîne à partir du 30 juin 2021 et déplace à la place The Walking Dead vers Disney+.

Il sera donc diffusé exclusivement dans le cadre de la section adulte du service de streaming - Star on Disney+ - au Royaume-Uni.

Comme pour toutes les autres saisons, la saison 11 de The Walking Dead sera diffusée sur AMC aux États-Unis.

Il y aura 24 épisodes dans la 11e et dernière saison de The Walking Dead.

Ils seront divisés en trois blocs composés de huit épisodes chacun. Ceux-ci seront projetés en 2021 et 2022.

ATTENTION : SPOILERS !!!

La saison finale de The Walking Dead sinspirera des épisodes 175 à 193 des bandes dessinées de Robert Kirkman, Charlie Adlard et Tony Moore.

Naturellement, il y aura quelques changements, étant donné que la série télévisée a déjà connu quelques écarts majeurs par rapport aux bandes dessinées.

Cependant, on sattend à ce que le Commonwealth joue un rôle important - tout comme il le fait vers la fin des livres.

Les personnages principaux trouveront une énorme communauté de compagnons survivants qui offre une chance de vivre la vie telle quelle était avant lépidémie. Est-ce trop beau pour être vrai ?

Disney+ au Royaume-Uni gagnera les 10 saisons précédentes de The Walking Dead le vendredi 2 juillet 2021. Vous pourrez les trouver dans la section Star on Disney+ du service de streaming.

Vous pouvez actuellement regarder tous les épisodes de The Walking Dead, de la saison 1 à 10, sur AMC+ aux États-Unis.

Malheureusement, lillustre voyage télévisé de The Walking Dead se termine avec le dernier épisode de la saison 11.

Cependant, des retombées et des séries supplémentaires se déroulant dans le même univers continueront dêtre créées, y compris un tout nouveau spin-off mettant en vedette deux des personnages les plus importants.

Nous ne voulons pas le gâcher en vous disant qui, cependant.

Écrit par Rik Henderson.