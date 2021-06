Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien que HBO Max et Paramount+ et dautres commencent à proposer des plans financés par la publicité moins chers, ne vous attendez pas à ce que Disney+ fasse de même.

Lors dune intervention lors de la 23e conférence annuelle de communication du Credit Suisse, le PDG de Disney, Bob Chapek, a répondu à une question dun modérateur et dautres personnes pour savoir si le service de streaming Disney+ prévoyait dintroduire un plan financé par la publicité à lavenir. Il na pas exclu cette possibilité pour toujours, mais il a également indiqué que ce nétait pas actuellement en préparation.

« Nous réévaluons toujours notre façon de commercialiser à travers le monde, mais nous navons pas de tels plans pour le faire maintenant. Nous sommes satisfaits des modèles que nous avons en ce moment », a déclaré Chapek. « Nous ne nous limiterons pas et ne dirons pas à quoi que ce soit. Mais pour le moment, nous navons pas de tels plans pour cela.

Chapek a noté que Disney + a également été lancé à un prix "très attractif".

Disney+, bien sûr, a récemment augmenté ses tarifs de 1 $ par mois , et cela deviendra sans aucun doute plus coûteux avec le temps, tout comme Netflix la fait ces dernières années. Mais Chapek a déclaré que Disney navait pas constaté de baisse du nombre dabonnements et quil prévoyait de manière agressive dajouter des tas de nouveaux contenus au fil des ans pour justifier son prix.

À moins que quelque chose de drastique ne se produise et que Disney+ commence à faire une hémorragie aux utilisateurs quelque part sur toute la ligne, nous doutons quil soit nécessaire dintroduire un niveau publicitaire pour garder les abonnés accrochés.

Écrit par Maggie Tillman.