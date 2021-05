Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney a réduit de moitié la période dexclusivité théâtrale de ses prochains films, y compris ceux de Ryan Reynolds avec Free Guy et lenouveau film Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Auparavant censés être dans les cinémas pendant 90 jours avant de toucher les services de streaming (comme dans les jours précédant la pandémie), les nouveaux films Disney nauront plus quune fenêtre dexclusivité de 45 jours. Les films seront ensuite disponibles en streaming - vraisemblablement sur Disney + via son programme Premier Access et en location sur dautres services, tels que Sky au Royaume-Uni.

Cela fait suite à des mouvements similaires dautres grands studios, notamment Warner Bros et Universal.

La nouvelle a été annoncée dans le cadre du dernier appel aux résultats de Disney le jeudi 13 mai. Il a également été révélé que Jungle Cruise, avec Dwayne "The Rock" Johnson, sortira sur Disney + Premier Access le même jour que sa sortie en salles: le 30 juillet aux États-Unis.

Les numéros dabonnés Disney + ont également été dévoilés lors de lappel. Le service a maintenant dépassé le nombre de 100 millions dabonnés dans le monde - avec 103,6 millions dutilisateurs.

Cela ne correspond pas aux prévisions précédentes, mais est toujours très impressionnant pour un service qui existe depuis moins de deux ans.

Écrit par Rik Henderson.