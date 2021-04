Captain America 4: date de sortie, casting, bandes-annonces et rumeurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Captain America revient sur grand écran.

À la suite de la conclusion de The Falcon et The Winter Soldier de Disney +, il a été rapporté que Marvel travaillait sur un nouveau film solo de Captain America. Appelé provisoirement Captain America 4, il devrait reprendre là où la série télévisée sest arrêtée, avec Sam Wilson dAnthony Mackie en tant que nouveau Captain America.

Bien sûr, cette émission a laissé beaucoup de questions sans réponse, qui pourraient être essentielles à lintrigue dun nouveau film. Il y a aussi un autre acteur qui aurait repris son ancien travail de Steve Rogers pour certains futurs films Marvel: Chris Evans. Voici tout ce que nous savons sur le quatrième film Captain America de Marvel.

REMARQUE: IL PEUT Y AVOIR DES SPOILERS CI-DESSOUS.

La grande question que la plupart des gens se posaient probablement quand ils ont entendu un film de Captain America 4 était en préparation était: qui jouera Captain America?

Il a déjà été rapporté que le film se concentrera sur Sam Wilson de Mackie en tant que nouveau Cap, mais cela ne signifie pas que les fans de Steve Rogers de Chris Evan devraient être déçus, car il y aurait un autre projet Marvel en préparation qui verra le retour dEvans en tant que Steve Rogers. Cela ne nous choquerait toujours pas de voir Rogers faire une petite apparition dans Captain America 4. Nous pourrions même en savoir plus sur sa décision de rester dans une chronologie distincte à la fin de Fin du jeu.

Nous avons vu John Walker de Wyatt Russell faire ses débuts dans The Falcon and The Winter Soldier . Alerte spoiler: il sest plié sous la pression dêtre le nouveau Captain America et a pris un sérum de super-soldat qui semblait le rendre un peu fou. La série sest arrêtée avec Walker nommé son titre de bande dessinée, Agent américain, par Valentina Allegra De Fontaine (joué par Julia Louis-Dreyfus), il serait donc logique que ce point de lintrigue se poursuive dans le nouveau film.

Julia Louis-Dreyfus a fait ses débuts dans Marvel Cinematic Universe en tant que Valentina dans The Falcon and The Winter Soldier.

Nous savons que son personnage est également censé faire une autre apparition dans Black Widow . Il est très possible que ces apparitions la conduisent à dépeindre un grand mal ailleurs dans le MCU. De plus, lhistoire de Valentina en tant que personnage de bande dessinée indique quelle apparaîtra peut-être dans le premier film solo de Sam Wilson en tant que Captain America. Dans les bandes dessinées, Valentina est un agent du bouclier qui devient finalement lun des dirigeants dHydra, connue sous le nom de Madame Hydra.

Il ny a pas encore eu de confirmation, mais nous supposons que Bucky Barnes de Sebastian Stan sera également dans le nouveau film. La relation entre Bucky et Sam était lune des meilleures parties de la série The Falcon et The Winter Soldier, nous nous attendons donc à ce que Marvel veuille continuer dans Captain America 4.

La conclusion de The Falcon et The Winter Soldier comportait bien sûr lune des scènes classiques du générique de fin du MCU.

Dans ce document, nous voyons Sharon Carter dEmily VanCamp recevoir une grâce et une offre de retourner à son travail chez Shield. Mais - alerte spoiler - avant la fin de la scène, elle a appelé quelquun au sujet de la vente de matériel militaire avancé auquel elle aura accès dans son travail au Bouclier. Le rôle de Sam dans lobtention de son pardon à Sharon la placerait certainement en antagoniste dans le nouveau film Captain America, il ne serait donc pas choquant de la voir apparaître.

Bien que son projet de vendre du matériel militaire top secret nous fasse penser que nous pourrions la revoir dans la prochaine série Disney + Armor Wars, qui verra la technologie de Tony Stark se retrouver entre les mains des mauvaises personnes.

Le nouveau film vient tout juste dêtre annoncé, il ny a donc pas grand-chose en matière de diffusion de nouvelles.

Anthony Mackie et Sebastian Stan reviendront probablement en tant que leurs personnages, Sam Wilson et Bucky Barnes. En plus de cela, lécrivain et producteur exécutif derrière The Falcon and The Winter Soldier, Malcolm Spellman, travaille sur un scénario pour le nouveau film.

Il ny a pas encore de date de sortie pour Captain America 4, mais nous savons que cest probablement dans quelques années au moins. Étant donné que le film en est aux premiers stades de développement et que Marvel a un calendrier rempli de sorties , nous ne nous attendons pas à voir le nouveau Captain America en salles avant 2024.

Il ny a pas encore de bandes-annonces pour Captain America 4.

Consultez notre guide de la montre sur lensemble du MCU pour voir où ce film pourrait potentiellement se situer entre tous les autres films et émissions Marvel à ce jour.

Écrit par Maggie Tillman.