Star Wars The Bad Batch arrive à Disney + le jour de Star Wars

(Pocket-lint) - Disney sortira une nouvelle série animée Star Wars: The Bad Batch le jour de Star Wars - le 4 mai, bien sûr.

Faisant ses débuts sur Disney + , la série est un spin-off de The Clone Wars et continue lhistoire de léquipe de soldats clones délite génétiquement mutés qui sont apparus pour la première fois dans un épisode éponyme de la septième saison.

La série serait plus orientée vers laction que The Clone Wars et sera présentée en première avec un double épisode de 70 minutes le mardi, les prochains épisodes étant publiés tous les vendredis.

Disney + a maintenant plus de 180 heures de contenu Star Wars disponibles en streaming. Vous pouvez voir une liste complète ci-dessous.

Il a récemment ajouté plusieurs films spéciaux et films Star Wars "vintage", y compris laventure classique dEwok, Caravan of Courage.

Il y aura beaucoup dautres grandes annonces et produits dévoilés le 4 mai, nous vous en apporterons plus quand nous saurons.

Voici tous les films, émissions et même les mentions Star Wars que vous pouvez voir sur Disney +. Une grande partie est en 4K et avec le son Dolby Vision et Dolby Atmos pour ceux qui ont des systèmes compatibles.

Star Wars: un nouvel espoir

Star Wars: LEmpire contre-attaque

Star Wars: Le retour des Jedi

Star Wars: La menace fantôme

Star Wars: lattaque des clones

Star Wars: La revanche des Sith

Star Wars: Le réveil de la force

Star Wars: Les derniers Jedi

Star Wars: La montée de Skywalker

Rogue One: Une histoire de Star Wars

Solo: une histoire de Star Wars

Caravane du courage

Ewoks: la bataille dEndor

Lhistoire du fidèle Wookie

Star Wars: Ewoks

Star Wars: Clone Wars - Micro-série 2D

La série mandalorienne 1 + 2

Galerie Disney: Le Mandalorien

Empire of Dreams: Lhistoire de la trilogie Star Wars

Star Wars: La guerre des clones

Star Wars: Rebelles

Star Wars: Résistance

Star Wars: Blips

Star Wars: Forces du destin

LEGO Star Wars: Spécial vacances

LEGO Star Wars: Toutes les étoiles

LEGO Star Wars: Contes de droïdes

LEGO Star Wars: Les aventures de Freemaker

Phineas et Ferb: Star Wars

Saison 3, épisode 12: «Jai épousé Marge»

Saison 10, épisode 10: «Viva Ned Flanders»

Saison 15, épisode 15: «Journée des co-dépendants»

Saison 21, épisode 12: «Un million de dollars peut-être»

Saison 30, épisode 10: «Cest la 30e saison»

