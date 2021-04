Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney et Sony Pictures ont signé un accord de « licence de contenu» sur plusieurs années afin que les sorties en salles de Sony puissent arriver sur les plates-formes de Disney.

Laccord commence avec les films 2022 de Sony et comprend même les droits de nombreux films Sony plus anciens, y compris les titres Spider-Man. Cela signifie que Disney + ajoutera probablement Spider-Man, aidant à compléter sa collection de films Marvel Cinematic Universe actuellement disponibles sur le service de streaming.

En ce qui concerne les sorties en salles de Sony, les films inclus dans la période de sortie de 2022 à 2026 sont inclus dans laccord, Disney y ayant accès après leur «fenêtre de télévision payante», qui se termine après la diffusion de leurs vidéos en salle et à domicile. Maintenant, gardez à lesprit que Sony et Netflix ont signé un accord de fenêtre de télévision payante plus tôt ce mois-ci . En dautres termes, une fois que les films Sony seront sortis en salles et seront disponibles à la location, ils viendront sur Netflix, puis enfin sur les plateformes Disney.

Ainsi, bien que Disney nobtienne aucun nouveau film Spider-Man immédiatement après leur sortie en salles, ils finiront par arriver sur les plates-formes Disney.

Dautres propriétés de Sony Pictures, telles que Jumanji et Hotel Transylvania, font également partie de laccord, selon un communiqué de presse. Disneys Hulu devrait également obtenir «un nombre important de titres de bibliothèques» cet été, peut-être à partir de juin, selon un communiqué de presse.

Écrit par Maggie Tillman.