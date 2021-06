Chaque film Marvel à regarder avant le spectacle Loki Disney+

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine aventure sur petit écran de Marvel Cinematic Universe est à nos portes, Loki ayant fait ses débuts sur Disney + .

La série, bien sûr, se concentre sur la première menace qui a uni les Avengers : Loki. Fait intéressant, ce nest pas seulement une continuation de lintrigue de Loki que nous avons vue dans le MCU à ce jour. Au lieu de cela, il se concentre sur une version de Loki qui sest échappée pendant le braquage de temps dans Avengers: Fin de partie.

Cette évasion le fait donc sortir de la chronologie du MCU – où nous le voyons racheté et (alerte de spoiler potentiel) finit par mourir.

Les bandes-annonces de Loki indiquent que le dieu de la malice voyage maintenant dans le temps et quil se heurte à la Time Variance Authority. Cest une institution qui limite le nombre de manigances de voyage dans le temps qui se produisent dans les multivers du MCU. Alors, pensez à la TVA comme à la version du MCU des flics du temps, avec Owen Wilson en tant que chef de lorganisation, Mobius M Mobius.

Tout cela nous fait réfléchir aux parties du MCU qui valent la peine dêtre revues avant Loki. Nous avons donc rassemblé les films Marvel mettant en vedette lhistoire de Loki. Nous avons également ajouté quelques films que nous voyions importants car ils ont un lien avec le voyage dans le temps.

REMARQUE : IL PEUT Y AVOIR DES SPOILERS MCU CI-DESSOUS. Passez au bas de ce guide pour voir une version de liste à puces et sans spoiler.

Thor nest pas seulement une histoire dorigine pour le dieu du tonnerre; il nous présente son frère espiègle Loki, joué par Tom Hiddleston. Dans ce film, Thor (Chris Hemsworth) est banni dAsgard par son père après avoir provoqué une guerre avec les géants du givre. Le bannissement de Thor fait de Loki le nouvel héritier du trône, et ne le sauriez-vous pas, leur père, Odin (Anthony Hopkins), est sur le point de faire une longue sieste.

De tous les films à regarder avant Loki, le film original des Avengers pourrait bien être le plus important. Nous voyons Loki en mission pour prendre le contrôle de la Terre. Il a conclu une alliance avec Thanos, qui lui a donné une armée de Chitauri pour laider à conquérir la planète et à vaincre les héros les plus puissants de la Terre. Il est important de se rappeler que le Loki à la fin de ce film sera la version de Loki que nous verrons dans la prochaine série.

Ainsi, tout le développement de son personnage et son éventuelle rédemption dans Thor : Ragnarok et Avengers : Infinity War seront remplacés par une version de Loki fraîchement sortie de sa défaite la plus humiliante.

Ce film a été salué comme lun des pires films MCU, mais il a ses qualités rédemptrices.

Dune part, il fait partie intégrante de lintrigue du MCU, grâce à son inclusion dans le vol temporel présenté dans Avengers: Endgame. Le film reprend là où The Avengers sest terminé, voyant Thor emprisonner son frère sur Asgard. Bientôt, une autre menace arrive sous la forme des Elfes Noirs, dirigés par Malakith (Christopher Eccleston), qui obligent Thor à se tourner vers son frère pour obtenir de laide.

Un moment important pour Loki dans ce film est lorsquil assiste les Elfes Noirs - qui envahissent Asgard - depuis sa cellule de prison en leur donnant des instructions, ce qui provoque par inadvertance la mort de sa mère.

Ragnarok voit Thor empêcher la destruction apocalyptique annoncée depuis longtemps dAsgard - connue sous le nom de Ragnarok.

Cela la éloigné dAsgard, et à son retour, il découvre que son frère Loki sest fait passer pour son père sur le trône dAsgard. Pour faire court, cela mène aux débuts de la sœur de Thor et Loki, la déesse de la mort nommée Hela (Cate Blanchett). Elle envoie facilement ses deux frères, qui sont projetés à travers lunivers par le bifrost jusquà lusine de gladiateurs connue sous le nom de Sakaar.

Si vous nêtes là que pour lhistoire de Loki, vous pouvez arrêter Infinity War au bout de 15 minutes.

La scène douverture reprend là où la scène du générique de fin de Thor: Ragnarok sest arrêtée. Le vaisseau rempli des Asgardiens restants a été embarqué par Thanos, qui est après la Space Infinity Stone, qui est logé dans le Tesseract (le cube bleu en termes simples).

Thanos commence à torturer Thor, exigeant le cube, lorsque Loki le révèle à Thanos. Alors quau début, il semble que Loki se brise une fois de plus en proposant de rejoindre Thanos, il fait une tentative malheureuse de tuer le titan fou pour sauver son frère. Cela échoue et Thanos le tue facilement.

Fin du jeu a ouvert la porte à la série Loki après sa mort dans Infinity War. Tout en essayant dobtenir les trois Infinity Stones qui se trouvaient à New York lors des événements du premier film des Avengers, léquipe ne parvient pas à expliquer Hulk pendant un moment, ce qui envoie la Space Stone déraper sur le sol jusquaux pieds de Loki. Il le ramasse et recule à travers un portail et dans la série à venir.

Une autre façon dont ce film pourrait être connecté à Loki est à travers lélément de voyage dans le temps. Nous savons que la prochaine série introduira la Time Variance Authority, et nous sommes assez curieux de connaître leur opinion sur la manipulation du temps par les Avengers pour contrecarrer Thanos.

Nous jetons le docteur Strange sur cette liste uniquement parce que cest la première fois que nous voyons le temps manipulé dans le MCU.

En utilisant la pierre du temps cachée dans lœil dAgamotto, le docteur Strange est capable dempêcher Dormammu de venir sur Terre. Il rembobine également complètement le temps - ramenant beaucoup de gens à la vie dans le processus. Ce nest peut-être pas essentiel pour lintrigue de Loki, mais nous parions quil est au moins mentionné dans la série, dautant plus que Loki et Strange ont eu une courte réunion dans Thor: Ragnarok.

Alors, voici où nous allons faire quelques théories. Nous savons daprès des segments des remorques quune partie de Loki se déroulera dans les années 70. Il ny a pas beaucoup de personnages dans le MCU qui étaient actifs à cette époque. Mais nous savons que Hank Pym (Michael Douglas) a inventé les particules Pym qui ont permis aux Avengers de voyager dans le temps dans les années 60. Pym faisait également son propre truc en tant que Ant-Man avec sa femme Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) en tant que Wasp original pendant cette période.

Il sagit du même guide que ci-dessus, uniquement sous forme de liste et sans spoilers :

Thor (2011)

Les Vengeurs (2012)

Thor : Le Monde des Ténèbres (2013)

Thor : Ragnarok (2017)

Avengers : guerre à linfini (2018)

Avengers : Fin de partie (2019)

Docteur étrange (2016)

Ant-Man (2015)

Ant-Man et la guêpe (2018)

