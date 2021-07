Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Natasha Romanoff est de retour.

La date de sortie de Black Widow a été repoussée trois fois, mais il devrait enfin sortir en salles et à Disney + le 9 juillet 2021.

Scarlett Johansson reviendra dans le rôle de Natasha Romanoff. Elle enquête sur son passé avant larrivée de Thano sur Terre, ce qui signifie que les téléspectateurs pourront voir ses origines dans le programme de formation dassassin / espion soviétique connu sous le nom de Red Room. Si vous navez aucune idée de ce dont nous parlons, découvrez peut-être Black Widow en regardant tous les films et émissions Marvel qui pourraient être liés à son film autonome.

Voici notre liste de tout ce que vous devez regarder avant la sortie de Black Widow cet été. La liste comprend huit films et un spectacle. Prendre plaisir.

REMARQUE: Allez en bas pour une version à puces de ce guide pour ignorer les spoilers.

Iron Man 2 voit les débuts de Scarlett Johannson dans le rôle de Natasha Romanoff, alias Black Widow. Sous les ordres de Nick Fury (Samuel L Jackson), elle devient la nouvelle secrétaire de Tony Stark (Robert Downey Jr) afin dobserver si Iron Man conviendrait aux Avengers. Bien sûr, elle est entraînée à aider à arrêter Ivan Vanko (Mickey Rourke) avec sa propre armée de drones Iron Men.

Léquipe ultime de super-héros voit Natasha aider à sauver New York avec les Avengers. Comme les autres films des Avengers, le film passe beaucoup de temps à explorer le personnage de Natalie – elle aide Bruce Banner (Mark Ruffalo) à se transformer en Hulk tout en essayant de sauver son ami le plus proche, Clint Barton (Jeremy Renner). Il comprend également lune de ses meilleures scènes dans tout le MCU: son interrogatoire de Loki.

Captain America: Winter Soldier voit Natasha échanger avec Iron Man pour travailler avec Captain America.

Après que Nick Fury ait été abattu et présumé mort, Natasha et Steve Rogers (Chris Evans) doivent fuir lorganisation pour laquelle ils travaillent, Shield, afin de lempêcher darmer un système de défense qui tuera toute personne considérée comme une menace. Un point important de lintrigue de la fin de ce film voit Natasha divulguer tous les fichiers secrets de Shield sur le Web. Bien que cela expose le plan sinistre de lorganisation, cela révèle également au monde entier les parties les moins savoureuses du passé de Black Widow, qui pourraient être une partie importante du nouveau film solo.

Ce film met en place Captain America: Civil War en voyant Tony Stark briser les Avengers lorsquil crée lIA démoniaque Ultron qui sefforce de détruire toute lhumanité dans le but de lempêcher de se suicider. Le film présente cependant une tonne de Black Widow.

Son intrigue dans le film tourne principalement autour dun lien croissant entre elle et Bruce Banner. Cette intrigue se termine à peu près, cependant, lorsque Hulk utilise le jet Avengers pour senvoler dans lespace pendant des années à la fin du film. Le film solo de Black Widow est censé se dérouler pendant que Hulk se bat en tant que gladiateur sur Sakaar, nous ne pensons donc pas que tout cela devrait être trop lié au nouveau film solo.

Natasha sert de point charnière pour la scission entre les Avengers dans Captain America: Civil War.

Suite à la création par Tony dun robot qui a presque anéanti lhumanité, les accords de Sokovie sont introduits, avec lidée que cela aidera à donner aux super-héros une surveillance et une meilleure responsabilité (dans lesprit de Tony). Captain America considère les Accords comme une autre version de la hiérarchie du Bouclier infectée par Hydra. Nat se range dabord aux côtés de Tony Stark, de manière quelque peu surprenante, mais dans un moment critique, elle change de camp et aide Steve Rogers à séchapper pour poursuivre sa propre mission.

Ce film est peut-être le plus important à revoir car Black Widow se situe entre ce film et la prochaine entrée de notre liste.

Infinity War voit enfin les Avengers affronter Thanos.

À louverture du film, on voit que Natasha est avec le groupe des Avengers de Captain America, qui se cachent pour avoir refusé de signer les accords de Sokovie. Étant donné que le délai entre ces deux derniers films semble se chevaucher avec Natasha en fuite aux côtés de Steve Rogers, nous pourrions avoir un dernier aperçu du cul de lAmérique avec un camée de Chris Evan dans Black Widow.

Fin du jeu voit Natasha mourir pour que son ami le plus proche, Clint Barton, nait pas à se sacrifier. Bien que ce soit ce dont la plupart des gens se souviennent à propos de Black Widow dans Fin du jeu, le film montre que son personnage boucle également la boucle, car elle est maintenant la chef des Avengers essayant de rétablir un certain type dordre après le cliché de Thano. Nous ne savons pas exactement ce qui arrive à quelquun lorsquil se sacrifie pour la pierre dâme, mais nous le découvrirons peut-être dans Black Widow.

Natasha napparaît pas dans cette série, mais cela ne nous choquerait pas de voir un fil conducteur entre cette série et le prochain film sous la forme du sérum de super-soldat. La série nest pas encore terminée, mais très tôt, Bucky et Sam enquêtent sur lapparence dindividus dotés dune super force. Le sérum qui leur a donné de la force peut avoir des liens avec lancienne Union soviétique.

Nous ne savons pas pour vous tous, mais le prochain méchant de Black Widow, Taskmaster, nous semble assez fort.

Le deuxième film de Spider-Man ne présente pas Natasha, mais la scène post-crédit révèle que Nick Fury est en fait dans lespace, et la personne que nous pensions être Fury est le Skrull métamorphe connu sous le nom de Talos. Cela nous fait espérer plus de réponses dans le prochain film Black Widow. Ce nest peut-être pas probable, mais selon le moment où Talos et Fury ont changé de place, Black Widow pourrait être le seul personnage qui le reprendrait.

Il sagit du même guide que ci-dessus, uniquement sous forme de liste et sans spoilers :

Iron Man 2 (2010 - film)

Les Vengeurs (2012 - film)

Captain America : Soldat de lHiver (2014 - film)

Avengers : Lère dUltron (2015 - film)

Captain America : Guerre civile (2016 - film)

Avengers : Infinity War (2018 - film)

Avengers : Endgame (2019 - film)

Le Faucon et le Soldat de lHiver (2021 - série Disney+)

Spider-Man : loin de chez soi (2019 - film)

