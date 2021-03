Loki sur Disney +: date de sortie, distribution, bandes-annonces et rumeurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dieu de la méchanceté apporte ses talents à Disney +.

WandaVision et The Falcon and The Winter Soldier ont récemment débarqué et ont été des succès majeurs pour le service de streaming de Disney, ce qui ne nous excite que beaucoup plus pour Loki, la troisième série Disney + à débarquer en 2021 qui se déroule dans l univers cinématographique Marvel.

Bien sûr, le Loki que nous connaissons et aimons tous est mort aux mains de Thanos dans Avengers: guerre à linfini. Mais cela na pas empêché Marvel davancer avec une nouvelle série mettant en vedette Tom Hiddleston en tant que personnage titulaire. Comme pour tout ce qui concerne MCU, il y a beaucoup de trame de fond qui entre dans Loki. Nous avons rassemblé toutes les rumeurs et lhistoire de la bande dessinée qui, selon nous, pourraient faire partie de lémission Loki de Disney +.

Le président de Marvel, Kevin Feige, a décrit le nouveau spectacle Loki de Disney + comme un thriller policier qui saute dans le temps . Voici tout ce que vous devez savoir.

La dernière fois que nous avons vu Loki, il était en train de mourir aux mains de Thanos lors de louverture dInfinity War. Le dieu du mal que nous voyons dans cette série Disney + sera très différent de celui que nous avons vu pour la dernière fois essayer héroïquement de sauver son frère, Thor.

Pour être clair, ce nest pas le cas de Loki revenant à la vie en tant que partie de ce que les Avengers ramènent. Loki a été tué par Thanos avant le claquement. Il nétait pas inclus avec tous les autres que les Avengers ont ramenés, tout comme Black Widow (Scarlett Johannson) et Gamora (Zoe Saldana) restent tous les deux morts dans le MCU. Au lieu de cela, la version de lémission Disney + de Loki sera tirée dune autre époque de lunivers.

Tout cela nous mène au braquage dans Avengers: Fin de partie, lorsque la version 2012 de Loki, après sa défaite dans le premier film Avengers, prend possession du Tesseract et séchappe par un portail. Cest la version de Loki autour de laquelle la série se déroulera. Il vient de perdre contre les Avengers et na encore eu aucun des moments de réparation de relation avec son frère.

En dautres termes, il ne fera rien de bon.

Les amateurs de bandes dessinées reconnaîtront la TVA comme lautorité de variation temporelle. Cest une institution qui limite le nombre de manigances de voyage dans le temps qui se produisent à travers les multivers du MCU. Bien que cela puisse sembler passionnant, cest plus comme si votre DMV local était également chargé de surveiller le voyage dans le temps. Son ajout verra Owen Wilson jouer le rôle de chef de file de lorganisation, Mobius M Mobius.

Alors quune bande-annonce de lémission semble montrer que Loki est arrêté par Mobius, nous nous attendons à ce que la TVA envoie Loki enquêter sur un type de mystère centré sur le voyage dans le temps, qui est un trope commun de lorganisation sous sa forme comique.

Les singeries qui sautent dans lunivers qui sont présentées dans la bande-annonce de Loki ont fait naître lespoir que nous verrons différentes versions de Loki que les fans de bandes dessinées connaissent et aiment, y compris Kid Loki. Il est une version renaissante du dieu du mal qui a été créé après que Loki original se soit sacrifié pour sauver son frère et Asgard, de la même manière que Loki est mort dans Infinity War.

Il ny a pas beaucoup de preuves que le personnage sera dans la série, contrairement à Lady Loki. Sophia Di Martino a été ajoutée au casting de Loki en tant que personnage sans nom il y a quelque temps, mais lutilisateur de Reddit Csparkles123 a publié une photo de lensemble de Loki qui montre Di Martino dans un costume similaire à celui que porte Loki lui-même, ce qui nous fait croire que nous aurons notre premier aperçu de la version féminine de Loki.

Cailey Fleming a été choisi comme un personnage appelé «Jeune Sylvie Lushton». Les lecteurs de bandes dessinées Marvel pourraient reconnaître ce nom comme appartenant au héros connu sous le nom de lEnchanteresse . Dans les bandes dessinées, Sylvie était une jeune fille humaine qui vivait parmi les réfugiés asgardiens sur Terre. Loki lui a donné des pouvoirs. Bien sûr, le casting dune jeune Sylvie nous fait nous demander qui pourrait jouer le personnage adulte.

Des rumeurs circulent également autour des téléspectateurs qui passent plus de temps avec un autre personnage de lunivers Thor.

Selon la rumeur, Rene Russo reviendrait sous le nom de Frigga, alias la mère de Loki. Selon la rumeur, Karl Urban reviendrait en tant que Skurge de Thor: Ragnarok. Bien que ces rumeurs ne soient pas bien fondées, cela ne nous choquerait pas de voir deux personnages déjà morts apparaître dans une série dirigée par un autre personnage mort.

Lune des rumeurs les mieux approvisionnées est que Jamie Alexander pourrait reprendre son rôle de Sif dans les deux premiers films de Thor, Thor (2011) et Thor: The Dark World (2013). Le personnage, amoureux de Thor, était mystérieusement absent lors de la prise de contrôle dAsgard par Hela dans Thor: Ragnarok.

Une dernière rumeur ninclut pas un personnage de retour, mais indique que Richard E Grant est choisi comme un Loki plus âgé dune autre chronologie.

Michael Waldron sera producteur exécutif et scénariste de Loki, tandis que Kate Herron réalisera et obtiendra un crédit de producteur exécutif. Voici un aperçu du reste de la distribution de Loki, dont nous avons discuté en détail ci-dessus:

Tom Hiddleston - Loki (confirmé)

- Loki (confirmé) Owen Wilson - Mobius M. Mobius (confirmé)

- Mobius M. Mobius (confirmé) Sophia D Martino - Lady Loki (rumeur)

- Lady Loki (rumeur) Cailey Fleming - Jeune Sylvie Lushton (confirmé)

- Jeune Sylvie Lushton (confirmé) Jamie Alexander - Sif (rumeur)

- Sif (rumeur) Richard E Grant - Old Loki (rumeur)

- Old Loki (rumeur) Sasha Lane (personnage confirmé, mais pas encore révélé)

(personnage confirmé, mais pas encore révélé) Gugu Mbatha-Raw (personnage confirmé, mais pas encore révélé)

confirmé, mais pas encore révélé) Wunmi Mosaku (personnage confirmé, mais pas encore révélé)

Un appel dinvestisseurs Disney de décembre dernier a traité le monde avec les premières images officielles de Loki via un teaser "clip exclusif" - vu ci-dessous:

Le clip de près de trois minutes montre Loki semblant voyager dans le temps, avec des aperçus dun New York des années 70 et de brefs regards sur ce qui semble être des Vikings et des Mongols. Il y a aussi un tir alléchant qui fait de Loki le tristement célèbre pirate de lair DB Cooper. La partie la plus importante de la bande-annonce, cependant, est la révélation de la TVA ou Time Variance Authority.

Loki sortira le 11 juin 2021 via Disney +. La série télévisée devrait avoir six épisodes qui seront diffusés chaque semaine.

Écrit par Maggie Tillman.