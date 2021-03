Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney modifie une fois de plus la date de sortie de Black Widow . Mais au moins, il sera désormais disponible en streaming le premier jour.

La société a annoncé que Black Widow ferait ses débuts le 9 juillet 2021 via Disney +. La diffusion en continu coûtera 30 $ de plus, car il sagira dun titre « Premiere Access » dans «la plupart des marchés Disney +». Si vous souhaitez plutôt regarder le film dans les salles de cinéma, Disney a déclaré quil serait présenté en première dans les cinémas le même jour. Le film devait auparavant sortir le 7 mai 2021, après plus dun an de retards dus à la pandémie COVID-19.

Black Widow en salles le 9 juillet et sur #DisneyPlus avec Premier Access. Frais supplémentaires requis. pic.twitter.com/nXBjsHoXtY - Disney + (@disneyplus) 23 mars 2021

De plus, Disney a annoncé que Cruella fera ses débuts dans les salles de cinéma et sur Disney + en tant que titre Premiere Access le 28 mai 2021. Et Luca de Pixar quittera les salles. Au lieu de cela, il sortira sur Disney + sans frais supplémentaires le 18 juin 2021.

Disney a également annoncé de nouvelles dates de sortie en salles pour plusieurs autres films 2021:

Free Guy: 13 août 2021

13 août 2021 Shang Chi et la légende des dix anneaux: 3 septembre 2021

3 septembre 2021 The Kings Man: 22 décembre 2021

22 décembre 2021 Deep Water: 14 janvier 2022

14 janvier 2022 Mort sur le Nil: 11 février 2022

De tout cela, la nouvelle date de sortie de Black Widow est la plus notable. Il devait initialement sortir en salles lannée dernière, le 1er mai 2020.

En tant que film solo, il devrait explorer le passé mystérieux de Black Widow. Il se déroule entre les événements de Captain America: Civil War et Infinity War et David Harbour joue aux côtés de Scarlett Johansson. Il est la réponse de lUnion soviétique à Captain America, Red Guardian.

Le changement de date de sortie de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux est également notable, car il sagit également dun film Marvel.

Ce sera le premier super-héros asiatique de Marvel à être mis sur grand écran. Simu Liu a été sélectionné comme le maître du Kung-Fu, Shang Chi, et il affrontera The Mandarin, qui est joué par Tony Leung Chiu-wai. Destin Daniel Cretton a été annoncé comme directeur.

Écrit par Maggie Tillman.